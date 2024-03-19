Дебютный мяч Захаряна и новая красота от Головина. Как прошёл уикенд россиян за границей

В прошедший уикенд несколько российских футболистов порадовали своей игрой в Европе. Рассказываем всё самое интересное об успехах наших игроков в иностранных чемпионатах.

Легионеры 15-18 марта Фото: «Чемпионат»

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Есть первый гол Арсена в Испании! Российский полузащитник вышел на замену на 66-й минуте матча 29-го тура Примеры с «Кадисом», а уже через пару мгновений отметился голом. Брайс Мендес прострелил во вратарскую «Кадиса», и набежавший Арсен без особых проблем забил дебютный мяч. «Сосьедад» в итоге одержал уверенную победу — 2:0.

Арсен Захарян Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Менее чем за полчаса на поле Захарян совершил 15 касаний мяча, отдал 90% успешных передач, один продвигающий пас, а также совершил два предударных действия. Получится ли у 20-летнего россиянина развить успех в следующих матчах?

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» от борьбы за место в середине таблицы Лиги 1 скатился к сражению за выживание. Итоги встречи 26-го тура с «Клермоном» не обнадёживают: команда уступила в гостях со счётом 1:2. Отрыв от 16-го места (команда с этой позиции играет в стыках) — всего два очка. Не помог даже голевой пас российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева. В концовке первого тайма он отдал результативную передачу на форварда Андре Айю. Однако через пару минут Мухаммед Чам Сарачевич оформил дубль с пенальти, выведя «Клермон» вперёд. «Гавр» не смог ничем ответить.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

Кузяева заменили в концовке встречи. А до этого Далер успел нанести один удар по воротам, совершить четыре предударных действия, отдать 75% успешных передач и восемь продвигающих пасов. Sofascore поставила Кузяеву лучшую оценку в «Гавре» — 7,7.

Александр Головин («Монако», Франция)

«Монако» продолжает борьбу за место в зоне Лиге чемпионов. В прошедшем туре монегаски принимали на своём поле «Лорьян». Команда Ади Хюттера упустила победу, пропустив на 90+6-й минуте от экс-футболиста клуба Тьемуэ Бакайоко. Российский же полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием.

Александр Головин Фото: Zuma\TASS

На 60-й минуте Головин отдал мягкий пас в штрафную, на который первым откликнулся Юссуф Фофана. Полузащитник «Монако» мощным ударом головой отправил мяч в ворота «Лорьяна». Этот ассист стал пятым для Головина в сезоне Лиги 1. Всего Александр отдал 83% успешных пасов (пять — ключевых), один раз пробил по воротам, выиграл пять единоборств, четыре раза отобрал мяч и дважды сфолил. Sofascore поставила Головину оценку 8,3 (выше только у Фофана). Очередной хороший матч от Александра. «Монако» занимает третье место в таблице после 26 туров. Вся борьба за место в Лиге чемпионов ещё впереди.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

«Целе» идёт за вторым золотом чемпионата Словении в истории. В прошедшем туре команда, за которую выступает россиянин Егор Пруцев, обыграла «Радомлье» — 2:1. Наш легионер не ушёл с поля без результативного действия. На 20-й минуте Пруцев ассистировал полузащитнику Денису Поповичу, с 2016 по 2019 год игравшему за «Оренбург», а в сезоне-2019/2020 — за «Крылья Советов». Забитый мяч не стал победным, но на 90+3-й минуте «Радомлье» организовал автогол, принёсший три очка «Целе». Команда Пруцева уверенно лидирует в чемпионате Словении, на 12 очков опережая «Олимпию» из Любляны, у которой, правда, есть матч в запасе.

Егор Пруцев Фото: IMAGO/Nik Erik Neubauer/TASS

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

В чемпионате Бельгии стартовал плей-офф. «Вестерло» попал в группу команд, борющихся за место в зоне Лиги конференций. В прошедшем туре клуб принимал на своём поле «Генк». Встреча завершилась вничью — 1:1. Российский защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл на поле все 90 минут. На его счету пять выносов мяча, один перехват, пять выигранных единоборств, один фол, один удар по воротам и 75% успешных передач. 36-летний россиянин — важнейший игрок «Вестерло»: он выходил в старте в 25 встречах сезона из 30.

Как сыграли другие россияне?

Российский форвард «Железничара» Иван Игнатьев провёл на поле 29 минут в матче чемпионата Сербии с «Явором». Результативными действиями он не отметился.

Всего на счету нападающего один голевой пас за семь игр. «Железничар» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице сербской лиги.

Бельгийский «Эйпен», за который выступает россиянин Александр Филин, разгромно влетел в гостях льежскому «Стандарду». Защитник провёл на поле все 90 минут.

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха был удалён в первом тайме встречи с «Мидтьюлланном». Первую жёлтую россиянин получил на 44-й, а вторую — спустя три минуты. «Вайле» занимает предпоследнее, 11-е место в чемпионате Дании. Онугха в 22 матчах забил семь голов.

Защитник «Бейтара» из Иерусалима Григорий Морозов провёл все 90 минут в матче с «Маккаби» из Петах-Тиквы. Его клуб одержал разгромную гостевую победу со счётом 3:0.

Россияне, не сыгравшие в выходные

Матч итальянской Серии А между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Фиорентиной» перенесли из‑за госпитализации генерального директора «фиалок» Джо Бароне. Босс клуба из Флоренции почувствовал себя плохо, после чего его доставили в Милан в тяжёлом состоянии и госпитализировали в клинику Сан‑Раффаэле. Новая дата матча станет известна позже.

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв не попал в заявку команды на матч с «Тураном». Россиянин получил отдых после встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

Вингер «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой пропустил третий матч из-за травмы. Без него клуб сыграл вничью с «Хапоэлем» из Тель-Авива.

Денис Черышев продолжает сидеть на скамейке «Венеции». На этот раз тренер Паоло Ваноли оставил его в запасе в матче с «Палермо». Последний раз россиянин появлялся на поле 26 декабря 2023 года.

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин остался вне заявки команды на игру с «Пафосом». Это третья встреча подряд, в которой нападающий не принял участие.