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Как сыграли российские футболисты за границей, март 2024 года: Захарян, Головин, Кузяев, Пруцев, Нойштедтер, Игнатьев

Дебютный мяч Захаряна и новая красота от Головина. Как прошёл уикенд россиян за границей
Никита Паглазов
Как сыграли российские футболисты за границей
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А брат полузащитника «Спартака» близок к золотым медалям в Словении.

В прошедший уикенд несколько российских футболистов порадовали своей игрой в Европе. Рассказываем всё самое интересное об успехах наших игроков в иностранных чемпионатах.

Легионеры 15-18 марта

Легионеры 15-18 марта

Фото: «Чемпионат»

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Есть первый гол Арсена в Испании! Российский полузащитник вышел на замену на 66-й минуте матча 29-го тура Примеры с «Кадисом», а уже через пару мгновений отметился голом. Брайс Мендес прострелил во вратарскую «Кадиса», и набежавший Арсен без особых проблем забил дебютный мяч. «Сосьедад» в итоге одержал уверенную победу — 2:0.

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Менее чем за полчаса на поле Захарян совершил 15 касаний мяча, отдал 90% успешных передач, один продвигающий пас, а также совершил два предударных действия. Получится ли у 20-летнего россиянина развить успех в следующих матчах?

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    
Рассказываем о большом событии в карьере Арсена:
Как же классно Захарян забил свой первый гол в Испании! Мы ждали этого больше 200 дней!
Как же классно Захарян забил свой первый гол в Испании! Мы ждали этого больше 200 дней!

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

«Гавр» от борьбы за место в середине таблицы Лиги 1 скатился к сражению за выживание. Итоги встречи 26-го тура с «Клермоном» не обнадёживают: команда уступила в гостях со счётом 1:2. Отрыв от 16-го места (команда с этой позиции играет в стыках) — всего два очка. Не помог даже голевой пас российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева. В концовке первого тайма он отдал результативную передачу на форварда Андре Айю. Однако через пару минут Мухаммед Чам Сарачевич оформил дубль с пенальти, выведя «Клермон» вперёд. «Гавр» не смог ничем ответить.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: hac-foot.com

Кузяева заменили в концовке встречи. А до этого Далер успел нанести один удар по воротам, совершить четыре предударных действия, отдать 75% успешных передач и восемь продвигающих пасов. Sofascore поставила Кузяеву лучшую оценку в «Гавре» — 7,7.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Сарачевич – 12'     1:1 Айю – 45+1'     2:1 Сарачевич – 45+5'    
Удаления: Рашани – 30' / Таргаллин – 66'

Александр Головин («Монако», Франция)

«Монако» продолжает борьбу за место в зоне Лиге чемпионов. В прошедшем туре монегаски принимали на своём поле «Лорьян». Команда Ади Хюттера упустила победу, пропустив на 90+6-й минуте от экс-футболиста клуба Тьемуэ Бакайоко. Российский же полузащитник «Монако» Александр Головин отметился результативным действием.

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Zuma\TASS

На 60-й минуте Головин отдал мягкий пас в штрафную, на который первым откликнулся Юссуф Фофана. Полузащитник «Монако» мощным ударом головой отправил мяч в ворота «Лорьяна». Этот ассист стал пятым для Головина в сезоне Лиги 1. Всего Александр отдал 83% успешных пасов (пять — ключевых), один раз пробил по воротам, выиграл пять единоборств, четыре раза отобрал мяч и дважды сфолил. Sofascore поставила Головину оценку 8,3 (выше только у Фофана). Очередной хороший матч от Александра. «Монако» занимает третье место в таблице после 26 туров. Вся борьба за место в Лиге чемпионов ещё впереди.

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Лорьян
Лорьян
0:1 Синго – 1'     1:1 Менди – 27'     2:1 Фофана – 60'     2:2 Бакайоко – 90+5'    
Удаления: Закария – 81' / Тосин – 89'
Как «Монако» упустил очередную победу в чемпионате Франции:
Головин шикарным мягким ассистом приносил победу «Монако». До 90+6-й минуты
Головин шикарным мягким ассистом приносил победу «Монако». До 90+6-й минуты

Егор Пруцев («Целе», Словения)

«Целе» идёт за вторым золотом чемпионата Словении в истории. В прошедшем туре команда, за которую выступает россиянин Егор Пруцев, обыграла «Радомлье» — 2:1. Наш легионер не ушёл с поля без результативного действия. На 20-й минуте Пруцев ассистировал полузащитнику Денису Поповичу, с 2016 по 2019 год игравшему за «Оренбург», а в сезоне-2019/2020 — за «Крылья Советов». Забитый мяч не стал победным, но на 90+3-й минуте «Радомлье» организовал автогол, принёсший три очка «Целе». Команда Пруцева уверенно лидирует в чемпионате Словении, на 12 очков опережая «Олимпию» из Любляны, у которой, правда, есть матч в запасе.

Егор Пруцев

Егор Пруцев

Фото: IMAGO/Nik Erik Neubauer/TASS

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

В чемпионате Бельгии стартовал плей-офф. «Вестерло» попал в группу команд, борющихся за место в зоне Лиги конференций. В прошедшем туре клуб принимал на своём поле «Генк». Встреча завершилась вничью — 1:1. Российский защитник «Вестерло» Роман Нойштедтер провёл на поле все 90 минут. На его счету пять выносов мяча, один перехват, пять выигранных единоборств, один фол, один удар по воротам и 75% успешных передач. 36-летний россиянин — важнейший игрок «Вестерло»: он выходил в старте в 25 встречах сезона из 30.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 30-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
1 : 1
Генк
Генк
1:0 Тагир – 79'     1:1 Хейнен – 86'    
Удаления: нет / Баа – 71'

Как сыграли другие россияне?

Российский форвард «Железничара» Иван Игнатьев провёл на поле 29 минут в матче чемпионата Сербии с «Явором». Результативными действиями он не отметился.

Всего на счету нападающего один голевой пас за семь игр. «Железничар» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице сербской лиги.

Сербия - Суперлига . Суперлига. 23-й тур
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Партизан
Белград
Окончен
3 : 1
Железничар П
1:0 Баждар – 8'     1:1 Хайдин – 21'     2:1 Натхо – 30'     3:1 Натхо – 35'    

Бельгийский «Эйпен», за который выступает россиянин Александр Филин, разгромно влетел в гостях льежскому «Стандарду». Защитник провёл на поле все 90 минут.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 30-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:15 МСК
Стандард
Льеж
Окончен
4 : 0
Эйпен
Эйпен
1:0 Канга – 9'     2:0 Баликвиша – 40'     3:0 Йебоа – 82'     4:0 Чарльз-Кук – 89'    

Нападающий датского «Вайле» Герман Онугха был удалён в первом тайме встречи с «Мидтьюлланном». Первую жёлтую россиянин получил на 44-й, а вторую — спустя три минуты. «Вайле» занимает предпоследнее, 11-е место в чемпионате Дании. Онугха в 22 матчах забил семь голов.

Дания - Суперлига . Суперлига. 22-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг
Окончен
3 : 0
Вайле
Вайле
1:0 Шимшир – 67'     2:0 Паулиньо – 76'     3:0 Сун – 90+6'    
Удаления: нет / Онугха – 45+2'

Защитник «Бейтара» из Иерусалима Григорий Морозов провёл все 90 минут в матче с «Маккаби» из Петах-Тиквы. Его клуб одержал разгромную гостевую победу со счётом 3:0.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 26-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Маккаби П-Т
Петах-Тиква
Окончен
0 : 3
Бейтар
Иерусалим
0:1 Джордж – 15'     0:2 Миха – 61'     0:3 Миха – 87'    

Россияне, не сыгравшие в выходные

Матч итальянской Серии А между «Аталантой» Алексея Миранчука и «Фиорентиной» перенесли из‑за госпитализации генерального директора «фиалок» Джо Бароне. Босс клуба из Флоренции почувствовал себя плохо, после чего его доставили в Милан в тяжёлом состоянии и госпитализировали в клинику Сан‑Раффаэле. Новая дата матча станет известна позже.

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Перенесён
Фиорентина
Флоренция
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв не попал в заявку команды на матч с «Тураном». Россиянин получил отдых после встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Байером».

Азербайджан - Премьер-лига . 27-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Туран
Товуз
Окончен
1 : 3
Карабах
Агдам
1:0 Джон – 9'     1:1 Ахундзаде – 56'     1:2 Андраде – 73'     1:3 Байрамов – 90+5'    

Вингер «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой пропустил третий матч из-за травмы. Без него клуб сыграл вничью с «Хапоэлем» из Тель-Авива.

Израиль - Премьер-лига . Премьер-лига. 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Маккаби Х
Хайфа
Окончен
0 : 0
Хапоэль Т-А
Тель-Авив

Денис Черышев продолжает сидеть на скамейке «Венеции». На этот раз тренер Паоло Ваноли оставил его в запасе в матче с «Палермо». Последний раз россиянин появлялся на поле 26 декабря 2023 года.

Италия - Серия B . Серия В. 30-й тур
15 марта 2024, пятница. 22:30 МСК
Палермо
Палермо
Окончен
0 : 3
Венеция
Венеция
0:1 Похьянпало – 18'     0:2 Похьянпало – 30'     0:3 Гиткьяер – 90+2'    

Российский форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин остался вне заявки команды на игру с «Пафосом». Это третья встреча подряд, в которой нападающий не принял участие.

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 30-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Пафос
Пафос
Окончен
1 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Танкович – 82'    
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