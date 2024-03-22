«В роду узбеков нет, но почему не попробовать?» Как топы «Локо» выбрали не сборную России

За последнее 10-летие большая группа футболистов получила российское гражданство, чтобы выступать за сборную России. На Евро-2016 за нашу команду выступал Роман Нойштедтер, а на ЧМ-2018 зажигал Марио Фернандес. Но бывали случаи, когда российские футболисты получали гражданство другой страны, чтобы сыграть за альтернативную сборную.

Один из самых необычных случаев произошёл в 2001-м. Сразу три россиянина – голкипер Алексей Поляков, защитник Олег Пашинин и полузащитник Владимир Маминов – начали выступления за сборную Узбекистана. Вспоминаем о причинах этого решения.

Карьеры Полякова, Пашинина и Маминова стартовали в начале 1990-х. Голкипер начинал играть в «Салюте» из родной Белгородской области. А Маминов и Пашинин – за «Локомотив», воспитанниками которого они являлись. Владимир и Олег провели бо́льшую часть карьеры в клубе при тандеме Сёмин – Филатов. Пробиться в основу в то время – привилегия. Но Маминов и Пашинин заслужили право выступать за «Локомотив». А клуб превратился в одну из главных сил в российском футболе.

Однако обоих футболистов не вызывали в сборную России. Основную массу игроков в национальной команде составляли представители «Спартака» и иностранных клубов. Да и не всегда Маминов с Пашининым пробирались в основу красно-зелёных. А Поляков оказался в «Локомотиве» в 1995 году, но по большей части гонял по арендам. Да и конкуренция на его вратарской позиции в сборной была мощнейшая. Какой выход для этих игроков? Выступление за другую национальную команду! Ведь шанса в России можно и не дождаться.

Владимир Маминов Фото: РИА Новости

В марте 2001 года Полякова, Маминова и Пашинина позвали выступать за сборную Узбекистана в отборочном цикле ЧМ-2002. Их пригласил главный тренер команды – Владимир Сальков. Выступление футболистов за Узбекистан стало возможно благодаря положению регламента ФИФА, по которому игроки российских команд, не заигранные после распада СССР за другие сборные Содружества, имеют право выступать за команду любой из бывших союзных республик. По слухам, помимо гражданства, игрокам подарили по автомобилю марки Daewoo.

Владимир Маминов экс-футболист «Локомотива» и сборной Узбекистана «У меня в роду узбеков нет, но почему не попробовать, если приглашают? Всё-таки опыт, нет-нет да пригодится… К тому же приняли нас в Ташкенте «на ура»! Особенно после того, как я в отборочном матче чемпионата мира со сборной Таиланда забил красивый гол в падении через себя. Этот мяч потом долго крутили на местном телевидении».

На вопрос, не жалеет ли Маминов о выборе, он уверенно заявил: «Да вы что! Без сделанных шагов не было бы того, что у нас есть сейчас. Мы и в дальнейшем будем защищать цвета сборной Узбекистана, если… Если, конечно, позовут».

Историю о выступлении за Узбекистан рассказывал и Пашинин: «Сначала были телефонные звонки, просьбы, мол, давайте, попробуйте… Мы с Володькой [Маминовым] всё отнекивались, а потом Владимир Сальков сам на нас вышел и предложил выступать под его начальством в отборочных матчах ЧМ-2002. Дескать, шансы поехать на главный футбольный турнир планеты есть, так что давайте сотрудничать. Мы подумали – не каждому удаётся поиграть на уровне сборных – и, несмотря на предстоящие «громоздкие» переезды, согласились. Отыграли несколько матчей (там, кстати, ещё два болгарина играли), но, увы, попасть на ЧМ не смогли…»

Олег Пашинин (справа) Фото: РИА Новости

«Я знал, на что шёл. В начале года у меня не было шанса не то что попасть в сборную России – даже за основной состав «Локо» не всегда выступал! Поэтому реально оценивал свои возможности. Когда в январе главный тренер сборной Узбекистана Владимир Сальков пригласил в свою команду, раздумывал целый месяц. Потом решил: буду играть! В начале весны получил узбекский паспорт, а вскоре сыграл в первом отборочном матче с Таиландом.

На стадион в Ташкенте пришли 50 тысяч зрителей – так много людей за меня ещё не болело!» – также рассказывал Маминов. Интересно, что после начала выступлений за Узбекистан оба футболиста «Локо» стали важной частью команды Сёмина. Маминов, например, в 2000-м провёл за клуб 17 матчей и забил два гола, а в 2001 году сыграл 25 встреч и отметился пятью забитыми мячами. Пашинина в 2001-м отправляли в аренду в японский «Санфречче Хиросима», а на следующий сезон он уже был основным защитником «Локомотива». Получается, спортсмены приняли правильное решение?

Владимир Маминов Фото: РИА Новости

Поляков же за 13 лет, что принадлежал железнодорожникам, провёл за клуб всего 36 матчей. Бо́льшую часть из них – в сезоне-2006. А вот за Узбекистан Алексей сыграл 17 раз с 2001 по 2005 год. Маминов и Пашинин провели за узбекскую команду по 12 встреч. Однако в отборочном цикле ЧМ-2002 футболисты не помогли Узбекистану. На финальном этапе азиатских отборов узбеки заняли третье место в группе. Первое досталось Китаю (напрямую попал на чемпионат мира), а второе – ОАЭ (уступили в стыках Ирану). Так что Маминов, Пашинин и Поляков упустили шанс сыграть на чемпионате мира.

В августе 2005 года все трое отказались от выступлений за сборную Узбекистана. В заявлении на официальном сайте федерации футбола страны Маминов отметил, что в последнее время он не попадал в основной состав «Локомотива», потому что «тяжело играть на двух фронтах».

А для Полякова матчи за Узбекистан сыграли негативную роль. В РПЛ в 2009-м ужесточился лимит: по новым правилам футболист с российским и каким-то вторым паспортом, не заигранный за Россию, автоматически приравнивался к легионеру. Маминов и Пашинин к тому моменту уже завершили карьеру, а вот Поляков подписал контракт с «Томью». В итоге за два сезона он провёл за клуб всего 10 встреч. В 2011-м Алексей вернулся уже в «Локо-2», а через год завершил карьеру.