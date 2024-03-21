Сербия незаслуженно размазала Россию в прошлой игре. Это стало началом конца для Черчесова

Помните тот безумный постизоляционный период конца 2020-го? Когда УЕФА утрамбовал кучу матчей сборных на осень и сжал клубные календари. Почти все играли через два дня на третий. Сборная Россия за три месяца провела восемь встреч – сейчас такое трудно представить. Команда выглядела не очень: болельщики, как обычно, критиковали Станислава Черчесова, некоторые эксперты оправдывали происходящее скромной мотивацией (ведь это всего лишь Лига наций). Но ситуация развивалась без особых информационных взрывов.

Перед последним матчем Лиги наций 18 ноября расклад был простой: если Россия побеждает Сербию, то обеспечивает себе повышение в классе и выходит в группу А – где играют элитные сборные. Поражение оставляет команду в группе B, и тогда ничего не меняется. Прогрев встречи был соответствующий. Общественность требовала победы, ведь в 2020-м их было всего две. В итоге мы получили, конечно, не мариборский кошмар, но по резонансу что-то близкое к этому. Россия сгорела 0:5, а сборную публично загасили. В очередной раз. Пусть тогда и не особо справедливо.

Четыре мяча Россия пропустила уже в первом тайме. Это выглядело жутко. У сербов залетало всё, а Черчесов растерянно стоял на бровке. В той встрече тренер не мог рассчитывать на лидера сборной – Артёма Дзюбу, ведь за два дня до сбора национальной команды в публичное пространство утекло то самое видео. И специалист решил оставить форварда вне заявки. Позже Станислав Саламович признавался, что не жалел об этом решении. Впереди вышел Антон Заболотный, который из семи ударов не реализовал ни один.

Антон Заболотный в матче с Сербией в 2020 году Фото: Nikola Krstic/Getty Images

В перерыве Черчесов сделал четыре замены: убрал Гильерме, Игоря Дивеева и братьев Миранчуков. Казалось, обычная реакция в сложившейся ситуации – 0:4 после первого тайма. Но для одного из футболистов тот матч стал последним в сборной при данном тренере. Хотя тот результат – аномалия. Это признавали многие. Россияне были лучше по созданным моментам, голевым шансам и точно не заслужили уйти с поля без забитых мячей. У соперника же залетело просто всё: каждый удар в створ в первом тайме заканчивался голом. Такое иногда бывает. И это невозможно объяснить.

Естественно, сразу после игры на тренера набросились. Сначала право высказать претензии получили журналисты. Чуть ли не первый вопрос – про отставку. Ведь к тому моменту у России было три ничьих подряд плюс поражение от Турции. К такому не привыкли, воспоминания от славного ЧМ-2018 были ещё слишком свежи. Черчесов сказал, что по поводу ухода – это не к нему. Не стал обвинять игроков персонально (абсолютно в его духе), но интересно объяснил замену Гильерме в перерыве – вместо него вышел Сослан Джанаев. Помните такого?

Станислав Черчесов главный тренер сборной России «Замена Гильерме связана с неудачным первым таймом. Ни разу не выручил, поэтому посчитали нужным его поменять. Такие таймы бывают у каждого вратаря, зачем было его оставлять?»

Казалось бы, адекватная реакция. Но важно другое – после этого Гильерме не сыграл при Черчесове ни матча. Тренер раз за разом говорил, что доверие к бразильскому россиянину сохраняется, но ни разу его не вызвал. Не поехал Маринато и на Евро-2020. При этом он сыграл в первых матчах при Валерии Карпине до момента, пока основным не стал Матвей Сафонов.

Маринато Гильерме Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Важное событие случилось через шесть дней после Сербии – Черчесов пришёл на «Матч ТВ», чтобы рассказать о случившемся. Этот день – 24 ноября 2020 года подарил нам фразу, которая вошла в обиход – «золотой актив».

Кто-то может помнить тот эфир. Тренер, с одной стороны, держался уверенно, а с другой — был явно не в своей тарелке. Ведь его пытались вывести на оправдания. Такой формат вообще не для него. Станислав Саламович привык объяснять происходящее, но не очень хотел делать это под давлением. И в какой-то момент диалог привёл к той самой фразе.

Денис Казанский вёл тот эфир и уточнил у Черчесова: стоит ли присмотреться к Миранчукам, Александру Головину, Фёдору Чалову в старте после неудачных матчей с Турцией (2:3) и Сербией (0:5). И нарёк этих игроков нашим «золотым активом». Реакция неожиданная.

«Этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать, – ответил Черчесов. – Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чём я говорю?

Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим, и уже делать шаги вперёд. Вот я это говорю совершенно откровенно, и пусть меня все слышат, и они тоже. Потому что они у себя дома, золотой актив, а я – перед вами».

Казанский не отступил и продолжил, спросив, почему вместо Чалова в старте вышел Заболотный.

«Мне лучше «бездарный» Заболотный, пускай он на меня не обидится, потому что это вы его так, а я его бездарным не называю, нежели талантливый, который ничего не делает. Вы и так со стороны посмотрите: у того-то было пять моментов, а у талантливых, золотых наших, ничего не было», – парировал Черчесов.

Все эти реплики подняли новую бурю. Ведь восприняты они были так, словно тренер критикует своих же игроков. Высказался Евгений Гинер, заявив, что «Черчесов унизил сам себя». Бóльшая часть экспертов встала на сторону футболистов. И принялась их защищать. Общий посыл – задача тренера сделать так, чтобы футболисты играли лучше. А не публично пинать их на федеральных каналах.

Позитивный образ сборной и самого тренера был разрушен. А потом был неудачный 2021-й. Летом Черчесов был уволен. А ведь всё началось как раз с Сербии.

Интересно, будем ли мы обсуждать нечто подобное в этот раз? В соперниках – та же Сербия, во главе сборной – другой тренер. А часть того самого «золотого актива» вызвана и готовится к предстоящей встрече.