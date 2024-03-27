«Локо» взял кипера с уникальной судьбой. Вместо европейской карьеры он упал в Первую лигу

Российский футбол прекрасен тем, что даже в марте здесь бурлят трансферные новости. По данным «Чемпионата», вратарь «Химок» Антон Митрюшкин подписал контракт с «Локомотивом» – за новый клуб он будет играть с лета. У многих наверняка один вопрос: «Зачем?». Ведь там и без того есть железный первый номер – Илья Лантратов, а на подстраховке – опытный Гильерме и юный Даниил Худяков.

Казалось, куда больше? Но есть куда. Сейчас всё расскажем.

Похоже, «Локо» берёт Митрюшкина из-за проблем с Худяковым. Тот отказывается продлевать контракт

По данным инсайдера Ивана Карпова, у «Локо» только с виду всё хорошо с голкиперами. Но если углубиться в нюансы, есть вопросы. Понятно, что основной выбор тренеров – Лантратов. Он надёжен, стабилен и не даёт повода в себе усомниться. Дальше – Гильерме, которому летом, судя по всему, предложат новое соглашение, и Худяков. Больше всего проблем с последним.

Даниил Худяков в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё несколько лет назад парень играл в еврокубках, но потом – череда ошибок, а при Галактионове Даниил окончательно присел на скамейку. Одни связывают это со звёздной болезнью, другие – с влиянием агента Вадима Шпинёва на клуб. Но так или иначе Даниил, скорее всего, уйдёт. «Локо» предложил ему продлиться на прежних условиях, в ответ – отказ. Митрюшкин, кстати, приходит на те же 3 млн рублей в месяц. Плюс подъёмные – 15. Нормальная практика при подписании свободного агента.

По информации «Чемпионата», в «Химках» очень недовольны решением 28-летнего вратаря, который весной занял место в основе. При том что осенью он играл мало. Казалось, вместе с подмосковным клубом футболист пойдёт летом на повышение. И наконец-то получит место в старте команды РПЛ. Однако Антон выбрал другой путь. Вот как прокомментировал ситуацию главный тренер «Химок» Андрей Талалаев Metaratings.

Андрей Талалаев главный тренер «Химок» «Да, Митрюшкин подписал предварительный контракт с «Локомотивом». Для нас это сюрпризом не стало, трагедией — тоже. Зимой мы дважды предлагали ему переподписать контракт. Он отказался, это его выбор. До конца сезона Антон у нас, он доработает соглашение. Есть Обухов, который в нынешнем сезоне провёл больше матчей. Будем растить своего вратаря. Помимо Бурыченкова, который в текущем первенстве за основу не выходил, в системе «Химок» есть молодой и очень талантливый Павлов. По ходу сезона у нас не было понимания, кто однозначный первый номер, нет его и сейчас. Кто будет лучше готов, тот и будет играть».



Удивительная реакция пришла от главного спонсора «Химок» – Туфана Садыгова. Понятно, что он не погружён в дела клуба детально, но заявил, что руководство рассмотрит предложение «Локо», если оно поступит. Вряд ли Садыгова проинформировали о главном: никакие предложения никто делать не будет. Контракт истекает, а значит, Антона могут забрать бесплатно.

Парадоксально, но Митрюшкин вернётся в РПЛ спустя почти 10 лет. Последний свой матч в турнире он провёл ещё за «Спартак» 23 мая 2015-го – с «Уфой». Тогда пропустил два мяча, после посидел ещё полгода на скамейке, а потом решился на пока главное приключение в футбольной карьере.

Классные сезоны в Швейцарии, просмотр в «Монако» и провал в Германии

Антон – часть тех самых «золотых» юношей, которые выиграли с Россией Евро-2013 (U17). Он, кстати, был героем серии пенальти в финале, отбив три удара. Через два года и вовсе стал капитаном команды и со сборной дошёл до финала Евро-2015 (U19), но там россияне уступили испанцам.

Антон Митрюшкин в сборной России на Евро-2015 Фото: rfs.ru

Естественно, в тот период Митрюшкин уже вовсю подключался к работе с основой «Спартака». Парень оказался в Москве только в 14 лет – до этого воспитывался в Ростове-на-Дону. У красно-белых на момент успехов юного кипера в сборной и без того было немало классных вратарей: Андрей Дикань, Сергей Песьяков, Артём Ребров. Но его всё равно поддерживали.

Первый официальный матч за основу Антон провёл 8 марта 2014-го – через месяц после совершеннолетия (до сих пор самый молодой дебютант-вратарь в истории клуба) выскочил на матч с тогда ещё «Тереком». Пропустил уже на 33-й секунде. Дебюты парню в принципе не особо даются. Но об этом позже.

Весь 2014-й и 2015-й Митрюшкин метался между молодёжкой и основной. Понятно, что сначала Валерий Карпин, потом Мурат Якин ставили тех, кто опытнее и надёжнее. Мало кому хотелось возиться с юнцом. Кстати, Антон в интервью Sport24 вспоминал забавный эпизод с Карпиным.

Антон Митрюшкин вратарь «Химок» «На Карпина никогда не обижался. Наоборот, многие вещи меня подстёгивали и закаляли. Например, на первых тренировках он показательно не обращался ко мне по имени. Кричал: «Эй, вратарь! Иди сюда». В такие моменты внутри всё кипело. Думал: ну, сейчас я покажу, что за вратарь. Старался доказать, потому что понимал: это проверка, выдержу или нет. Хотя во время двухсторонок он пихал очень жёстко. Но я считаю, что и это нормально. Раз уж пришёл тренироваться, не нужно бояться: неважно, что ты молодой — иди в стыки, рубись по полной!»



Митрюшкин, к слову, ни на кого не обижался. Понимал, что с такой конкуренцией в команде ловить особо нечего. И начал искать варианты в Европе – тем более после успешного Евро их не могло не быть. Парнем заинтересовался швейцарский «Сьон» – этот клуб он рассматривал как трамплин в топ-лигу. И в начале 2016-го погнал за прогрессом и развитием.

Там всё как в сказке. В первом сезоне попал в основу, во втором – стал самым молодым капитаном в истории клуба. Дальше – интерес из Бундеслиги, роскошные предложения из России, но вместо взлёта – травма. Из-за проблем с хрящом Антон пропустил около полутора лет. Но вернулся. Полностью здоровым и готовым снова быть первым номером. Ему дали шанс. Но не пошло. Митрюшкин действительно был уже не так надёжен, сказывалось отсутствие тонуса, поэтому подавляющую часть сезона он провёл на скамейке. А летом 2020-го «Сьон» не предложил ему новый контракт.

Антон Митрошкин в «Сьоне» Фото: Pascal Muller/ZUMA/ТАСС

И снова куча предложений из России, и снова Антон выбирает другой сценарий. А именно едет на просмотр в «Монако». Всем нравится, но тогда же руководство меняет тренера – вместо Роберта Морено (тот самый, который сейчас в «Сочи») зовёт Нико Ковача. Он предлагает Митрюшкину поработать ещё без контракта, так как не знает его возможностей, но Антон отказывается. Россиянин хотел гарантий.

А дальше – какая-то чёрная полоса. До октября вратарь не мог найти себе клуб и в итоге поехал во вторую Бундеслигу. Там за «Фортуну» не провёл ни одного матча и периодически поигрывал за дубль. Логично, что соглашение не продлили, и Митрюшкин подписался с «Динамо» из Дрездена. Но снова только скамейка. А когда через полгода ему всё же дали шанс, парень пропустил четыре мяча за 18 минут. К слову, о неудачных дебютах. Забавно, что после такого он всё-таки провёл ещё несколько игр за команду.

А летом 2022-го случилось неизбежное – возвращение в Россию. О топах речь, конечно, не шла. Зато парня взяли «Химки», которые в том сезоне так и не смогли остаться в элите. Митрюшкин играл отрезками. Ведь основным тогда был Лантратов. Самый значительный – как раз после его ухода в «Локо» – весной 2023-го. Но потом – снова скамейка.

А теперь – «Локомотив». И статус второго-третьего номера. В клубе наверняка рассчитывают, что Антон сможет конкурировать с Лантратовым. Но получится ли?