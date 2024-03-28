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Сборная Грузии на Евро-2024: как играет защитник Саба Сазонов за Торино и национальную команду – статистика, мнения

«Русский грузин» Сазонов тоже вышел на Евро-2024. Как у него дела в Италии и сборной?
Анатолий Романов
Сборная Грузии на Евро-2024
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В стыках с Люксембургом и Грецией воспитанник «Зенита» не играл.

Сборная Грузии впервые в своей истории вышла на чемпионат Европы, и её игроки вмиг стали национальными героями. Среди тех, кто вызывался в команду на матчи стыков, был уроженец Санкт-Петербурга, воспитанник «Зенита» и экс-защитник «Динамо» Саба Сазонов. Правда, главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль так и не выпустил 22-летнего центрбека на поле.

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Сазонов может попасть в окончательную заявку сборной Грузии на Евро-2024, но играть на турнире, скорее всего, будут более опытные центральные защитники – 36-летний капитан Кашия, 32-летний Кверквелия и 28-летний Двали. Пусть даже никто из них, в отличие от Сабы, не представляет в национальной команде клуб из европейской топ-лиги. Таков выбор Саньоля, который сам был великолепным защитником и прекрасно понимает, что ему нужно от игроков этого амплуа.

Уместно напомнить, что Сазонов получил грузинский паспорт в 2022 году. Сборной России он не пригодился даже на молодёжном уровне и выбрал родину матери. Нино Нишнианидзе – родом из Самтредиа, тогда как отец футболиста Андрей Сазонов – русский.

Саба дебютировал за первую сборную в ноябре 2022-го в товарищеской встрече с Марокко, потом впервые вышел в стартовом составе на матч с Монголией. Летом прошлого года выступил в составе молодёжки на Евро-2023, где хозяева-грузины дошли до четвертьфинала и уступили по пенальти Израилю. Там Сазонов был основным защитником, достаточно хорошо показал себя и даже забил гол в ворота Португалии. Тем не менее это не приблизило его к основе первой сборной, как и трансфер из «Динамо» в «Торино».

САБА САЗОНОВ

САБА САЗОНОВ

Фото: Franco Romano/Getty Images

За весь отборочный цикл Евро-2024 Сазонов сыграл только однажды – вышел на замену в домашнем матче с Испанией при счёте 1:7. Так себе опыт. Ещё два раза Саба попадал в запас, и на этом всё.

Саньоль пока не слишком доверяет Сазонову, хотя нельзя сказать, что в Италии экс-динамовец вообще не имеет игровой практики. В нынешнем сезоне Серии А Саба принял участие в 12 матчах и дважды даже выходил в основе. Результативных действий не совершал, заработал две жёлтые карточки.

Впервые Сазонов попал в стартовый состав «Торино» в октябре 2023-го в домашнем матче с «Вероной» (0:0). Появился в тройке центральных защитников, но уже на 27-й минуте был заменён из-за травмы. Покидал поле в слезах.

В следующий раз Сазонов вышел в основе в начале февраля в домашнем матче с аутсайдером чемпионата Италии «Салернитаной» (0:0). Отыграл в тройке центрбеков 79 минут. Не выиграл ни одного из трёх единоборств, совершил три выноса мяча, но перехватов или отборов у грузинского легионера не было. От статистического сайта Sofascore.com Сазонов заработал 6,6 балла – это была одна из самых низких оценок в составе «Торино».

Ещё дважды Сазонов сыграл достаточно много в римских матчах благодаря стечению обстоятельств. Во встрече с «Лацио» (0:2) он заменил травмированного партнёра уже на 27-й минуте при счёте 0:0. В игре с «Ромой» (2:3) вышел вместо получившего повреждение одноклубника на 14-й минуте также при счёте 0:0. В первом случае заработал 6,6 балла – выиграл три из семи единоборств, совершил три выноса и два отбора мяча, заблокировал один удар. Игра Сабы с «Ромой» потянула лишь на 6,0 балла, он выиграл три из девяти единоборств, совершил три отбора, один перехват и один вынос мяча.

В общем, пока в бывшей команде Алексея Миранчука у Сазонова всё идёт не совсем так, как он надеялся. Саба не избежал критики. В частности после матча с «Ромой» журналисты издания Tuttosport написали об игре экс-динамовца: «Возможно, он прибавит, но пока находится совершенно вне контекста. Сазонов подарил «Роме» пенальти фолом на Азмуне, который находился спиной к воротам. К этой вопиющей ошибке можно добавить бездействие в эпизоде, когда забивался третий гол в ворота «Торино».

А после игры с «Салернитаной» журналисты La Gazzetta dello Sport отметили, что Сазонов «должен научиться сдерживать свою агрессивную манеру».

Впрочем, бывшая звезда грузинского футбола Георгий Деметрадзе считает, что карьера Сазонова в Италии развивается нормально.

«В Италии много классных защитников, но я думаю, что со следующего сезона Саба будет играть. Почему сейчас не выходит – надо спросить у тренера «Торино». На мой взгляд, уровню клуба он соответствует. Хороший защитник, талантливый, просто молодой ещё. Правильно сделал, что поехал в Италию. Поднаберёт форму и будет играть», – сказал Деметрадзе в интервью для «Чемпионата».

Интервью с Георгием Деметрадзе
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Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что клуб не планирует отдавать в аренду или продавать Сазонова. Хотя предложения от нескольких команд Серии А, стремившихся арендовать грузинского защитника, в зимнее окно поступали.

У Сазонова сильные конкуренты в «Торино»: игроки национальных команд – Буонджорно (Италия), Родригес (Швейцария), Ловато (итальянская молодёжка). В то же время воспитаннику «Зенита» везло с травмами конкурентов, например, Перр Схюрс вообще выбыл на полгода. Но пока, судя по всему, игра Сабы не очень устраивает и клубного тренера Ивана Юрича, и возглавляющего сборную Грузии Саньоля.

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