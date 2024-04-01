10 звёзд нетоповых лиг Европы. Летом за ними будет охота на трансферном рынке

Апрель и май – решающие месяцы для команд из топ-лиг Европы, борющихся за трофеи и места в еврокубках. А для спортивных директоров и скаутских служб это важнейший период с точки зрения планирования летних трансферов. Уже сейчас нужно понимать, кого подписывать в межсезонье, и договариваться о будущих сделках. В ведущих чемпионатах должны оказаться и лучшие игроки, выступающие в Европе за пределами первых пяти лиг. Рассказываем, у кого из них наибольшие шансы попасть в большие клубы.

Виктор Дьёкереш, «Спортинг»

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

25-летний швед – лучший бомбардир чемпионата Португалии с 22 голами. А во всех турнирах нынешнего сезона Дьёкереш наколотил 36 мячей в 39 матчах за «Спортинг» и добавил к этому 14 голевых передач. Настоящая машина! Интересно, что Виктор играет только первый сезон за «Спортинг», а до этого выступал в Чемпионшипе за «Ковентри». Лиссабонский клуб выкупал нападающего за € 21 млн, сейчас же Transfermarkt оценивает Дьёкереша в € 55 млн! Виктор много забивал и в Чемпионшипе, но в Португалии превращается в звезду. По оценкам Whoscored.com, он лучший игрок Примейры с отрывом – наиграл на среднюю оценку 8,13 балла. Это физически сильный, динамичный, здорово подходящий для контратакующего футбола форвард. Претендентами на шведа называют «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Милан».

Гонсалу Инасиу, «Спортинг»

Гонсалу Инасиу Фото: Octavio Passos/Getty Images

22-летний центральный защитник «Спортинга» – игрок сборной Португалии, за которую провёл уже шесть матчей и даже набрал 2+2 по системе «гол+пас» (оформил дубль в ворота Люксембурга). Воспитанник «Спортинга» оценивается в € 40 млн. Инасиу вообще достаточно результативный футболист для своего амплуа: на клубном уровне в нынешнем сезоне забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу в 38 матчах. В Лиге Европы он сделал дубль со «Штурмом». Гонсалу великолепно оснащён технически, обладает хорошим первым пасом и опасен на стандартах. В общем, серьёзный талант. Португалец находится на карандаше у «Реала», «Ливерпуля», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

Жоау Невеш, «Бенфика»

Жоау Невеш Фото: Ian MacNicol/Getty Images

Куда же без «Бенфики» в таких подборках – главного поставщика бриллиантов для топ-лиг Европы? 19-летний опорный полузащитник лиссабонского клуба тянет уже на € 45 млн, а в октябре прошлого года дебютировал в первой сборной Португалии. На сегодняшний день у Невеша пять выступлений за национальную команду. С «Бенфикой» Жоау в нынешнем сезоне поиграл в Лиге чемпионов, а всего провёл 45 матчей, забил два гола и ещё дважды ассистировал. За парнем выстраивается очередь из великих клубов – в ней находятся «Манчестер Юнайтед» (особенно настойчив), «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ» и «Бавария». По словам главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса, он никогда в своей карьере не видел, чтобы столь юный игрок всего за пару дней завоевал уважение в раздевалке, как это сделал Невеш.

Антониу Силва, «Бенфика»

Антониу Силва Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Готовит лиссабонский клуб на продажу и одарённого центрального защитника Антониу Силву. Ориентировочная стоимость 20-летнего воспитанника «Бенфики» составляет те же € 45 млн. В нынешнем сезоне он сыграл 41 матч и стал автором двух голов, а в первой сборной Португалии дебютировал ещё в ноябре 2022 года. У Антониу Силвы уже девять матчей за национальную команду. Центрбек «орлов» летал на ЧМ-2022, правда, выходил на поле только во встрече группового этапа с Южной Кореей (1:2). Тренеры «Бенфики» выделяют сильный менталитет Антониу Силвы и Невеша. В защитнике видят нового Рубена Диаша, он находится в фокусе внимания как минимум трёх грандов – «Реала», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Эванилсон, «Порту»

Эванилсон Фото: Octavio Passos/Getty Images

Два-три мощных трансфера «на выход» должен сделать в летнее окно и «Порту», вышедший в этом сезоне в плей-офф Лиги чемпионов и уступивший только по пенальти «Арсеналу». 24-летний нападающий Эванилсон – одна из самых интересных фигур в составе «драконов». Бразилец оценивается в € 30 млн. В этом розыгрыше ЛЧ он забил четыре гола (причём все в ворота «Антверпена»), а всего за сезон положил 22 мяча и отдал шесть голевых передач в 34 матчах. По сообщения зарубежных СМИ, Эванилсон находится в трансферных списках «Арсенала» и «Милана», так что эти клубы можно считать фаворитами в борьбе за нападающего «Порту». Бразилец пока не играл за первую сборную, но был в олимпийской.

Диогу Кошта, «Порту»

Диогу Кошта Фото: Octavio Passos/Getty Images

24-летнего вратаря «Порту» знают уже все, кто следит за зарубежным футболом, пусть даже Диогу Кошта не играет в топ-лиге. Он был основным голкипером сборной Португалии на ЧМ-2022. Всего же сыграл за национальную команду 20 матчей, пропустил 13 мячей и выдал 11 «сухарей». Диогу Кошта действует в современной манере, выиграл конкуренцию в сборной у других классных португальских вратарей и оценивается в € 45 млн. Если бы выиграл ещё и серию пенальти в плей-офф ЛЧ у «Арсенала», цены бы ему не было! Но – не потащил. Вообще в нынешнем сезоне за «Порту» он провёл 37 матчей, пропустил 30 мячей и 14 раз сыграл «на ноль». Кандидатуру этого голкипера рассматривают «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сантьяго Хименес, «Фейеноорд»

Сантьяго Хименес Фото: Jeroen van den Berg/Getty Images

Потенциальные звёзды ведущих лиг есть не только в Примейре, хотя там их больше, чем в других европейских чемпионатах за пределами топ-5. 22-летний нападающий Хименес участвует в гонке лучших бомбардиров Эредивизии с 21 забитым мячом. По сезону в целом у мексиканца ещё более впечатляющая статистика: в 35 матчах за «Фейеноорд» набрал 24+5. Оформил дубль в ворота «Лацио» в Лиге чемпионов. Сантьяго дороже всех в Эредивизии – оценивается в € 45 млн. С осени 2021 года нападающий выступает за сборную Мексики, в составе которой забил четыре мяча за 25 игр. Правда, на ЧМ-2022 не ездил. Хименес может оказаться в «Арсенале», «Челси», «Тоттенхэме», «Вест Хэме», «Барселоне» или «Наполи».

Матс Виффер, «Фейеноорд»

Матс Виффер Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Партнёр Хименеса по «Фейеноорду» Виффер стоит, по оценкам экспертов рынка, € 27 млн. Солидная сумма для опорного полузащитника, который только в прошлом году в возрасте 23 лет дебютировал в сборной Нидерландов. На данный момент у Матса уже девять матчей за национальную команду и один гол в ворота Гибралтара в отборочном цикле Евро-2024. Ещё он сделал голевую передачу в полуфинале Лиги наций с Хорватией. В нынешнем сезоне в «Фейеноорде» Виффер набрал 6+4 в 38 играх. Как утверждает Diario Sport, голландца очень хочет забрать «Барселона». Руководство каталонского клуба считает, что Матс соответствует всем требуемым параметрам: достаточно молод, но имеет нужный опыт и высокий потенциал. В долгосрочной перспективе это замена Бускетсу.

Жоан Бакайоко, ПСВ

Жоан Бакайоко Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

20-летний вингер ПСВ – второй по стоимости игрок чемпионата Нидерландов, оцениваемый в € 40 млн. В этом сезоне бельгиец поучаствовал в достаточно успешной для эйндховенцев Лиге чемпионов, в которой команда дошла до 1/8 финала. Забил «Лансу» на групповом этапе. Всего же у Бакайоко восемь голов и 13 голевых передач в 40 матчах. Быстрый, резкий, отлично работающий с мячом Жоан заинтересовал ведущие клубы Европы. Сообщалось о контактах его представителей с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией». Бакайоко уже целый год вызывается в первую сборную – набрал 1+2 в 10 матчах.

Оскар Глух, «Ред Булл Зальцбург»

Оскар Глух Фото: Guenther Iby/Getty Images

В составе лидера австрийского футбола тоже, как обычно, полно талантов, которые со временем заиграют в «РБ Лейпциг» или в самых больших клубах. Выделим 19-летнего атакующего полузащитника Глуха – израильтянина, родившегося в семье эмигрантов из России. Его ещё в августе 2022-го хотел купить «Зенит», когда Оскар блеснул на Евро U19. Но Глух ушёл в «Ред Булл Зальцбург» и там продолжает прогрессировать. Дебютировал в сборной Израиля, за которую провёл 12 матчей и забил три мяча. Хорош и в австрийской команде в этом сезоне – восемь голов и 10 голевых передач в 31 игре. В ЛЧ поражал ворота «Бенфики» и «Интера». Стоимость Глуха выросла до € 20 млн. Техничный нестандартный хавбек давно интересен «Барселоне», за ним также следят «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Будет звездой.

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