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Против кого судьи РПЛ ошибались чаще всего, таблица и разбор ошибок, Зенит, Спартак, ЦСКА, Динамо, Краснодар, Ростов

Кто из арбитров РПЛ ошибается в этом сезоне чаще других. В списке — сразу два лидера
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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В сумме они дважды ошиблись против «Зенита» и дважды — в пользу «Факела».

В 12-м туре арбитры РПЛ накосячили по полной программе — сразу шесть ошибок! Видимо, судьи сделали правильные выводы, поскольку через неделю отработали на достаточно приличном уровне. «Чемпионат» продолжает вести таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов (справа) совершил уже три ошибки в этом сезоне

Сергей Иванов (справа) совершил уже три ошибки в этом сезоне

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.

На этот раз арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. По всей видимости, провальный 12-й тур не прошёл даром.

Разбор работы судей в прошедшем туре:
«Испуган, в глазах паника. Это не арбитр Премьер-Лиги». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Испуган, в глазах паника. Это не арбитр Премьер-Лиги». Разбор судейства в 13-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 13-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА40-4
«Зенит»40-4
«Балтика»10-1
«Спартак»10-1
«Оренбург»10-1
«Ростов»32-1
«Локомотив»21-1
«Динамо»110
«Урал»110
«Сочи»110
«Пари НН»12+1
«Рубин»02+2
«Факел»13+2
«Крылья Советов»13+2
«Краснодар»02+2
«Ахмат»04+4

Все грубые ошибки судей в сезоне-2023/2024

Чаще остальных (по три раза) арбитров пока что ошибаются двое: Сергей Иванов и Павел Шадыханов. По две помарки у Владислава Безбородова (в одном матче), Артёма Любимова, Рафаэля Шафеева и Сергея Карасёва.

№ тураСудьяОшибка противОшибка в пользу
1-йСергей Иванов«Зенит»«Пари НН»
1-йПавел Шадыханов«Ростов»«Факел»
2-йАртём Любимов«Динамо»«Крылья Советов»
2-йВасилий Казарцев«Факел»«Локомотив»
2-йВладислав БезбородовЦСКА«Ахмат»
2-йВладислав БезбородовЦСКА«Ахмат»
3-йПавел Шадыханов«Сочи»«Ахмат»
4-йПавел Шадыханов«Зенит»«Факел»
6-йСергей Чебан«Пари НН»«Ростов»
8-йАртём ЛюбимовЦСКА«Крылья Советов»
8-йЕвгений Турбин«Балтика»«Ростов»
8-йРафаэль Шафеев«Зенит»«Рубин»
9-йСергей Иванов«Крылья Советов»«Сочи»
9-йВиталий Мешков«Урал»«Краснодар»
11-йСергей Карасёв«Локомотив»«Урал»
11-йРафаэль Шафеев«Ростов»«Краснодар»
12-йСергей Карасёв«Оренбург»«Факел»
12-йПавел КукуянЦСКА«Рубин»
12-йСергей Иванов«Локомотив»«Динамо»
12-йАлексей Амелин«Спартак»«Пари НН»
12-йАртём Чистяков«Зенит»«Крылья Советов»
12-йКирилл Левников«Ростов»«Ахмат»
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