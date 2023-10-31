Кто из арбитров РПЛ ошибается в этом сезоне чаще других. В списке — сразу два лидера

В 12-м туре арбитры РПЛ накосячили по полной программе — сразу шесть ошибок! Видимо, судьи сделали правильные выводы, поскольку через неделю отработали на достаточно приличном уровне. «Чемпионат» продолжает вести таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов (справа) совершил уже три ошибки в этом сезоне
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.
- таблица после 8-го тура;
- таблица после 9-го тура;
- таблица после 10-го тура;
- таблица после 11-го тура;
- таблица после 12-го тура.
На этот раз арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. По всей видимости, провальный 12-й тур не прошёл даром.
Таблица ошибок судей после 13-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|4
|0
|-4
|«Зенит»
|4
|0
|-4
|«Балтика»
|1
|0
|-1
|«Спартак»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|3
|2
|-1
|«Локомотив»
|2
|1
|-1
|«Динамо»
|1
|1
|0
|«Урал»
|1
|1
|0
|«Сочи»
|1
|1
|0
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Рубин»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|1
|3
|+2
|«Крылья Советов»
|1
|3
|+2
|«Краснодар»
|0
|2
|+2
|«Ахмат»
|0
|4
|+4
Все грубые ошибки судей в сезоне-2023/2024
Чаще остальных (по три раза) арбитров пока что ошибаются двое: Сергей Иванов и Павел Шадыханов. По две помарки у Владислава Безбородова (в одном матче), Артёма Любимова, Рафаэля Шафеева и Сергея Карасёва.
|№ тура
|Судья
|Ошибка против
|Ошибка в пользу
|1-й
|Сергей Иванов
|«Зенит»
|«Пари НН»
|1-й
|Павел Шадыханов
|«Ростов»
|«Факел»
|2-й
|Артём Любимов
|«Динамо»
|«Крылья Советов»
|2-й
|Василий Казарцев
|«Факел»
|«Локомотив»
|2-й
|Владислав Безбородов
|ЦСКА
|«Ахмат»
|2-й
|Владислав Безбородов
|ЦСКА
|«Ахмат»
|3-й
|Павел Шадыханов
|«Сочи»
|«Ахмат»
|4-й
|Павел Шадыханов
|«Зенит»
|«Факел»
|6-й
|Сергей Чебан
|«Пари НН»
|«Ростов»
|8-й
|Артём Любимов
|ЦСКА
|«Крылья Советов»
|8-й
|Евгений Турбин
|«Балтика»
|«Ростов»
|8-й
|Рафаэль Шафеев
|«Зенит»
|«Рубин»
|9-й
|Сергей Иванов
|«Крылья Советов»
|«Сочи»
|9-й
|Виталий Мешков
|«Урал»
|«Краснодар»
|11-й
|Сергей Карасёв
|«Локомотив»
|«Урал»
|11-й
|Рафаэль Шафеев
|«Ростов»
|«Краснодар»
|12-й
|Сергей Карасёв
|«Оренбург»
|«Факел»
|12-й
|Павел Кукуян
|ЦСКА
|«Рубин»
|12-й
|Сергей Иванов
|«Локомотив»
|«Динамо»
|12-й
|Алексей Амелин
|«Спартак»
|«Пари НН»
|12-й
|Артём Чистяков
|«Зенит»
|«Крылья Советов»
|12-й
|Кирилл Левников
|«Ростов»
|«Ахмат»