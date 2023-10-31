В сумме они дважды ошиблись против «Зенита» и дважды — в пользу «Факела».

Кто из арбитров РПЛ ошибается в этом сезоне чаще других. В списке — сразу два лидера

В 12-м туре арбитры РПЛ накосячили по полной программе — сразу шесть ошибок! Видимо, судьи сделали правильные выводы, поскольку через неделю отработали на достаточно приличном уровне. «Чемпионат» продолжает вести таблицу на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются мелкие фолы или первые жёлтые карточки в матче (показанные или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Сергей Иванов (справа) совершил уже три ошибки в этом сезоне Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

По традиции публикуем таблицу с ошибками по итогам предыдущих туров.

На этот раз арбитры не совершили ни одной грубой ошибки. По всей видимости, провальный 12-й тур не прошёл даром.

Таблица ошибок судей после 13-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница ЦСКА 4 0 -4 «Зенит» 4 0 -4 «Балтика» 1 0 -1 «Спартак» 1 0 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Ростов» 3 2 -1 «Локомотив» 2 1 -1 «Динамо» 1 1 0 «Урал» 1 1 0 «Сочи» 1 1 0 «Пари НН» 1 2 +1 «Рубин» 0 2 +2 «Факел» 1 3 +2 «Крылья Советов» 1 3 +2 «Краснодар» 0 2 +2 «Ахмат» 0 4 +4

Все грубые ошибки судей в сезоне-2023/2024

Чаще остальных (по три раза) арбитров пока что ошибаются двое: Сергей Иванов и Павел Шадыханов. По две помарки у Владислава Безбородова (в одном матче), Артёма Любимова, Рафаэля Шафеева и Сергея Карасёва.