Невероятное достижение Роналду! Криштиану за тайм уничтожил клуб экс-игроков РПЛ

Португалец повторил свой рекорд, установленный более 10 лет назад! А потом его у легенды отняли.

Что творит Криштиану Роналду! Португальский форвард набрал пять результативных действий за один тайм. И это в 39 лет! Правда, уже после финального свистка судьи с этим не согласились.

В матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» отправился в гости к одному из аутсайдеров лиги – «Абхе». Отметим, что за этот клуб выступают хорошо знакомые российскому болельщику игроки: полузащитники Гжегож Крыховяк (экс-«Краснодар» и «Локомотив») и Франсуа Камано (экс-«Локо»). Однако они не помогают «Абхе» идти высоко. Команда занимает 16-ю строчку (из 18), рискуя отправиться дивизионом ниже. «Абха» не в состоянии противопоставить хоть что-то «Аль-Насру». Клуб, за который выступает легендарный португалец, уже вряд ли поборется с «Аль-Хилялем» за титул, но уверенное второе место занимать обязан.

А Криштиану начал разрывать «Абху» со старта. На 11-й минуте он положил гол со штрафного, пустив мяч под стенкой. Ещё через 10 минут Роналду оформил дубль. Снова штрафной, правда, на этот раз португалец пробил уже над стенкой. В последние сезоны Криша в Европе его троллили за неудачные стандарты, а тут сразу два гола!

Криштиану Роналду Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Остановился ли Криш? Конечно, нет! На 33-й минуте он оформил ассист на Садио Мане – «Аль-Наср» довёл счёт до разгромного. В концовке тайма Роналду оказался один перед воротами «Абхи» и перекинул вратаря, оформив хет-трик. А на 44-й минуте отдал второй результативный пас – на этот раз на Абдулмаджида Аль-Сулайхима. Безумие! Хет-трик и два ассиста за тайм. А в перерыве тренер Луиш Каштру заменил форварда, сделавшего своё дело.

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Интересно, что в прошедшем туре Роналду забил три гола в ворота «Аль-Таи» (5:1). Криштиану – лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии. Теперь на его счету 29 голов, он опережает Александра Митровича («Аль-Хиляль») на семь мячей. Также португалец – лидер по голевым передачам (10), он разделяет первую строчку по этому показателю с Риядом Марезом («Аль-Ахли»).

Пять результативных действий за тайм – повторение рекорда Роналду. Выступая за «Реал», в матче 38-го тура чемпионата Испании – 2010/2011 с «Альмерией» Криштиану забил гол и отдал сразу четыре голевых передачи за 45 минут. А мадридцы разнесли соперника 8:1. Всего же в той встрече португалец набрал шесть результативных действий. Столько же было в матче Примеры с «Эспаньолом» (6:0) в 2015 году. Тогда португалец забил пять мячей и оформил один ассист.

Криштиану Роналду в матче с «Мальмё» в 2015 году Фото: Denis Doyle/Getty Images

По пять очков за результативность форвард набирал ещё в трёх играх: в рамках чемпионата Испании с «Гранадой» (9:1, 2015 год, 5+0) и с «Жироной» (6:3, 2018 год, 4+1), а также во встрече Лиги чемпионов с «Мальмё» (8:0, 2015 год, 4+1). У обычного футболиста встреча с подобной результативностью – максимум одна в карьере. А у Криштиану наберётся ещё с десяток игр с четырьмя голевыми действиями. Уникальный, легендарный игрок, удивляющий и ставящий рекорды даже на излёте карьеры.

Уже после финального свистка статистики или судьи отняли у Роналду один из ассистов. Почему – непонятно. Но теперь у Криштиану не пять результативных действий за тайм, а четыре. Всё равно круто, но уже не настолько исторично.