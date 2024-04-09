«Как описать это унижение?» Предыдущие встречи «Арсенала» с «Баварией» в ЛЧ — боль

Противостояние «Арсенала» и «Баварии» — одно из самых интригующих на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. А всё потому, что немецкий клуб страшно штормит. «Бавария» проигрывает соперникам, которым вроде бы не должна проигрывать. А ещё она впервые за долгое время останется без чемпионского титула в Бундеслиге (нет, это не шутка). Последний раз «Арсенал» и «Бавария» играли друг с другом в Лиге чемпионов в 2017 году. Одни вспоминают об этом с восторгом, другие — с ужасом.

Как «Арсенал» и «Бавария» дошли до 1/8 финала ЛЧ в 2017 году

В сезоне-2016/2017 «Арсенал» успешно прошёл групповой этапа Лиги чемпионов. Команда Арсена Венгера оказалась в одном квартете с «ПСЖ», «Базелем» и «Лудогорцем». С французским клубом дважды сыграли вничью (1:1, 2:2), а остальных соперников обыграли в общей сложности четыре раза с общим счётом 15:3. Четыре мяча в составе «Арсенала» забил Месут Озил, по три — Тео Уолкотт и Лукас Перес, по два — Оливье Жиру и Алексис Санчес.

А вот «Бавария» заняла только второе место в своей группе. Кстати, там был «Ростов». В Мюнхене хозяева разнесли российский клуб (5:0), а вот на юге России немецкий топ-клуб влетел 2:3. Эх, какие были времена! «Бавария» дважды обыграла ПСВ (4:1, 2:1) и обменялась победами с «Атлетико» (0:1, 1:0). «Бавария» набрала 12 очков и пропустила вперёд как раз испанский клуб (15 очков). Пять мячей на групповом этапе забил Роберт Левандовски, три — Йозуа Киммих, по два — Томас Мюллер и Хуан Бернат.

В Мюнхене «Арсенал» развалился за 10 минут второго тайма. Ключевой стала травма Косельни

Жеребьёвка снова свела «Арсенал» и «Баварию». В сезоне-2015/2016 они играли на групповой стадии и тогда обменялись победами. Лондонцы победили дома (2:0), но в Германии их ждало настоящее унижение — 1:5. Тогда «Баварией» рулил Хосеп Гвардиола, а в 2017-м — Карло Анчелотти. У «Арсенала» была ужасная серия — команда шесть лет подряд проигрывала в 1/8 финала ЛЧ. В двух случаях её обыгрывала «Бавария». Поэтому лондонцы желали исправить ситуацию в лучшую сторону.

Первая игра состоялась в Мюнхене. После первого тайма на табло горели две единицы. На гол Арьена Роббена гости ответили точным ударом Алексиса Санчеса. Неплохой результат для «Арсенала», верно? Второй тайм не пересмотрит ни один болельщик лондонского клуба. Команда Анчелотти накидала сопернику четыре (Левандовски, Мюллер и дубль Тьяго Алькантары) и сняла все вопросы о победителе противостояния. Наверное, даже самые преданные фанаты «Арсенала» не верили в чудесный камбэк.

Артуро Видаль и Роберт Левандовски празднуют гол Фото: ullstein bild via Getty Images)

Английская команда после перерыва просто встала после травмы Лорана Косельни, которого пришлось менять из-за травмы. «Баварии» хватило 10 минут, чтобы отгрузить сопернику трёшку. За тот тайм мюнхенцы нанесли полтора десятка ударов и владели мячом 75% игрового времени. Вот так выглядит доминирование.

«Трудно объяснить, что произошло, — говорил после игры Венгер. — Мы хорошо действовали в первой половине, но почти сразу после перерыва потеряли Косельни. Третий гол уничтожил нас в ментальном плане. Надо признать, что у «Баварии» более сильная команда, чем у «Арсенала». Соперник забивал один мяч за другим, а у нас не было ответа. Всё это очень разочаровывает. Нужно готовиться к ответной игре».

Британские журналисты отметили, что Венгер после финального свистка выглядел серьёзно потрёпанным. А пресс-служба «Баварии» после игры занялась троллингом. Она опубликовала в социальных сетях фотографию с результатом двух предыдущих домашних матчей с «Арсеналом» (5:1 и 5:1) и написала: «В следующем году будет то же самое?»

Арсену Венгеру только и оставалось, что разводить руками Фото: Andreas Gebert/picture alliance via Getty Images

Издание The Guardian после матча разносило лондонский клуб: «Арсенал» снова разгромили в Мюнхене. Можно сказать, что команде повезло, что она пропустила только пять мячей. В конце первого тайма «Бавария» испытывала трудности, а после перерыва просто разорвала соперника на части. Она играла безжалостно. Конечно, «Арсенал» постарается изменить ситуацию в ответном матче. Но у команды нет ни сердца, ни стержня. Сегодня она просто сдалась».

В The Independent тоже не стеснялись критиковать английскую команду: «Как описать очередное унижение «Арсенала»? Комедия? Фарс? Шутка, которая уже не смешная? Как и в 2015-м, «Арсенал» проиграл 1:5. Но «Бавария» Анчелотти не так хороша, как «Бавария» Гвардиолы. Тем не менее сложилось ощущение, что мюнхенский клуб всё равно добьётся успеха. Как будто он знал, что легко проплывёт мимо этой комически хрупкой команды. Венгер мечтает о победе в Лиге чемпионов, но теперь всё это выглядит фантастикой. «Арсенал» ещё никогда не был так далёк от успеха».

В Лондоне «Арсенал» забил первым, но пережил кошмар после перерыва. А Венгер посетовал на ошибки судьи

Ответная игра чем-то походила на первую. До перерыва «Арсенал» смотрелся неплохо и выиграл половину (1:0) благодаря голу Уолкотта. А после перерыва хозяева просто рассыпались. В начале тайма Косельни получил жёлтую за фол на Левандовском в своей штрафной площади. Греческий арбитр Анастасиос Сидиропулос после беседы с помощником заменил жёлтую на красную.

«Арсенал» пропустил 10 мячей в двух матчах с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ Фото: Clive Mason/Getty Images

В Мюнхене «Бавария» забила четыре за тайм, а в Лондоне — пять. Левандовски реализовал пенальти, а ещё отличились Роббен, Дуглас Коста и Артуро Видаль (дважды). 10:2 — по сумме двух матчей в пользу «Баварии». Кстати, несколько сотен болельщиков «Арсенала» перед матчем устроили проход к стадиону и провели акцию протеста против Венгера. Плюс некоторые владельцы сезонных абонементов пытались продать свои места на ответный матч.

«В некоторых эпизодах судья был не нашей стороне, — утверждал после игры Венгер. — На Уолкотте фолили в штрафной «Баварии» в первом тайме. А в эпизоде с пенальти в наши ворота Левандовски был в офсайде. Когда у тебя удаляют игрока, а нужно забивать четыре мяча, футболисты теряют уверенность в себе, а миссия становится невыполнимой. Мне жаль болельщиков, которые заплатили большие деньги, чтобы посмотреть этот матч».

«Арсенал» бесславно вылетел из ЛЧ в 2017 году Фото: Andreas Gebert/picture alliance via Getty Images)

«Венгер хочет подождать до конца сезона, чтобы решить, уходить с поста главного тренера «Арсенала» или нет, — писало тогда издание The Guardian. — Но этот результат усиливает ощущение, что клуб находится в стагнации. Суммарное поражение со счётом 2:10 может стать самым болезненным переживанием в карьере француза. Всё-таки он хочет выиграть Лигу чемпионов больше, чем любой другой турнир. Трудно представить, какие результаты должен показать «Арсенал», чтобы Венгер сохранил свой пост».

«Некоторые кошмары настигают вас дважды. «Арсенал» повторил катастрофический результат первого матча и унизил себя ещё сильнее, чем на «Альянц-Арене». Эра Венгера движется к печальному завершению. После удаления Косельни «Арсенал» потерял всякую способность оказывать сопротивление. Это позорно для команды, которая на что-то рассчитывает. «Арсенал» в седьмой раз подряд не попал в четвертьфинал Лиги чемпионов, и это поражение стало самым болезненным. Игра показала, что на фоне по-настоящему серьёзного соперника у Венгера хлипкая и устаревшая команда», — резюмировало издание The Independent.

По окончании сезона «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и впервые за долгое время не попал в Лигу чемпионов. С другой стороны, лондонский клуб стал победителем Кубка Англии. Француз сохранил свой пост ещё на один год и покинул «Арсенал» после сезона-2017/2018. Кстати, «Арсенал» после чувствительного поражения от «Баварии» не играл в Лиге чемпионов 6,5 года. И вернулся туда только в нынешнем сезоне.