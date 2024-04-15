Эти команды недавно играли в топ-чемпионатах. А теперь прозябают в третьих лигах

«Шальке» в глубокой депрессии: ещё в прошлом году гельзенкирхенцы выступали в высшей немецкой лиге, в сезоне-2017/2018 были там вторыми с Доменико Тедеско, а теперь борются за выживание во Второй Бундеслиге. До финала осталось провести шесть туров, и отрыв от зон вылета и переходных матчей невелик: шесть и четыре очка соответственно. Представляете, какой будет провал, если горняки вылетят и оттуда?

Впрочем, история не уникальна. Только в нынешнем сезоне третьи лиги представляют множество совсем недавно бодавшихся с топами клубов. Пусть они и не столь титулованы, как гельзенкирхенцы. Если вы следите за лучшим европейскими чемпионатами хотя бы семь лет, названия этим команд вы наверняка узнаете.

И сразу ремарка: в английской Лиге 1 выступают несколько именитых клубов. Но все они давненько не залетали в АПЛ. «Рединг» и «Уиган», к примеру, не играли там с сезона-2012/2013. Так что расскажем только про быстро оказавшихся на дне итальянцев, немцев, французов и испанцев.

Италия

СПАЛ

Сезон-2019/2020 — 20-е место в Серии А

Сезон-2023/2024 — 13-е место в группе В Серии С

Бело-голубые выступали в итальянской элите третий год подряд и не то чтобы сильно выделялись. Но порой удивляли: в розыгрыше-2018/2019, например, дважды хлопнули «Рому». Годом позже результаты стали совсем уж плачевными: пять побед, столько же ничьих и 28 поражений. До спасительного 17-го места им «не хватило» 19 (!) очков.

Де Росси в СПАЛе Фото: LiveMedia/NurPhoto via Getty Images

По традиции в Серии В команда также провела трёхлетку и рухнула ниже. Хотя её тренировали и Пеп Клотет (позже поработал в «Торпедо»), и легенда «Лацио» Массимо Оддо, и сам Даниэле Де Росси. Сейчас близко падение и из Серии С: до зоны вылета — пять очков. Трижды вылететь за четыре года — неужели получится? Вряд ли, но шансы есть.

«Беневенто»

Сезон-2020/2021 — 18-е место в Серии А

Сезон-2023/2024 — третье место в группе С Серии С

Красно-жёлтые — типичная команда-лифт: за последние девять лет дважды выбирались в Серию А и столько же раз бодались в Серии С, где сейчас и находятся. В 2021-м они вместе с Филиппо Индзаги год спустя после золота Серии В вернулись в неё — не хватило четырёх очков для сохранения места в элите. Не помогли и восемь голов Джанлуки Лападулы.

Болельщики «Беневенто» Фото: beneventocalcio.club

В третьей итальянской лиге крайне непросто: только один клуб из 20 в каждой из трёх групп повышают в классе напрямую, а ещё 10 ждут многочисленные стыки. «Беневенто» хоть и третий, до лидеров из «Юве Стабии» ему уже не дотянуться. Впрочем, никто не удивится, если через несколько лет клуб вновь запрыгнет в вышку. Дело привычное.

«Кротоне»

Сезон-2020/2021 — 19-е место в Серии А

Сезон-2023/2024 — девятое место в группе С Серии С

В отличие от «Беневенто», кротонцы смирились с вылетом из Серии А задолго до предпоследнего тура: им не хватило аж 14 очков. Не зря парням принадлежит антирекорд высшей итальянской лиги по пропущенным голам (92). Он держался 87 лет. При этом нигериец Симеон Нванкво наколотил 20 мячей, разделив звание пятого бомбардира с Чиро Иммобиле. Пусть и восемь из них он оформил с пенальти. Плюс в «Кротоне» играл Жуниор Мессиас (9+4), который позже забивал за «Милан» в ЛЧ.

«Кротоне» Фото: fccrotone.it

Лидеры нападения кротонцев ожидаемо остались в Серии А, и без них клуб в следующем же сезоне вылетел заодно из Серии В. В третьем дивизионе выступает он уже второй год: в сезоне-2022/2023 стал вторым и не прошёл сложную квалификацию, а сейчас хоть и занимает девятое место, в плей-офф наверняка вновь поучаствует.

Германия

«Арминия»

Сезон-2021/2022 — 17-е место в Бундеслиге

Сезон-2023/2024 — 15-е место в Третьей Бундеслиге

Билефельдцы рискуют перебить достижение «Кротоне»: два года назад они не дотянулись в Бундеслиге до «Штутгарта» с 15-й строчки на пять очков. В итоге где сейчас швабы (борются с «Баварией» за серебро) и где «Арминия» (всего на шесть очков опережает «Галлешер» из зоны вылета третьей лиги). Спасибо хоть, что раскрыли звёздный потенциал Патрика Виммера («Вольфсбург») и Штефана Ортеги («Манчестер Сити»).

«Арминия» Фото: Thomas F. Starke/Getty Images for DFB

За два года из высшей лиги в третью — так не штормит даже случайно выброшенную в океан рыбацкую лодку. Интересно, что из Бундеслиги вместе с «Арминией» вылетел «Гройтер Фюрт». К 13-му туру оба неудачника шли внизу. Вот только второй спасся и держится в середняках, а первый до сих пор страдает.

Франция

«Дижон»

Сезон-2020/2021 — 20-е место в Лиге 1

Сезон-2023/2024 — седьмое место в чемпионате Насьональ

Земляки знаменитой неострой горчицы держались в Лиге 1 пять лет, практически всегда борясь за спасение. Последняя попытка оказалась провальной. Настолько, что даже до 19-го места недобрали 14 очков, что уж говорить про спасительное 17-е (20). При этом две победы из четырёх пришлись на не самую слабую «Ниццу».

«Дижон» Фото: dfco.fr

Несмотря на результат, в той команде было несколько интересных имён: Рунар Рунарссон (уходил в «Арсенал», сейчас в «Копенгагене»), Эрик Эбимбе (тащит «Айнтрахт») и Саша Боэ («Бавария» отвалила за него € 30 млн «Галатасараю»). Первый сезон в Лиге 2 «Дижон» провёл середняком, а во втором вылетел. Теперь он середняк и в третьей лиге. Такое вот быстрое забвение.

«Ним»

Сезон-2020/2021 — 19-е место в Лиге 1

Сезон-2023/2024 — 14-е место в чемпионате Насьональ

«Ним» вылетел в том же сезоне, что и «Дижон». Только всё же сопротивлялся и отстал на шесть очков. И против этих парней Головин тоже сверкал, причём как! Тремя голами плюс ассистом в одном матче! То был первый хет-трик для российских футболистов в топ-5 лигах Европы почти за девять лет. Ещё со времён Павла Погребняка в «Фулхэме», когда тот трёшкой казнил «Вулверхэмтон».

В Лиге 2 «Ним» продолжил быть рядышком с «Дижоном»: текст из второго абзаца про предыдущую команду можно написать и про эту. С той лишь разницей, что из третьей французской лиги вылетают аж шесть команд из 18. То есть грозит сваливание ещё ниже. Пять матчей без побед подряд (две ничьих) показывают реальность сценария. Отставание от спасительной зоны тем не менее всего два очка.

Испания

«Депортиво»

Сезон-2017/2018 — 18-е место в Примере

Сезон-2023/2024 — первое место в первой группе третьей лиги

Две испанские команды — с отрывом самые известные в нашем списке. В 90-х и нулевых «Депор» регулярно был в тройке лидеров и однажды даже становился чемпионом, дважды брал Кубок Испании, громил действующего победителя ЛЧ «Милан» с праймовыми Кака и Андреем Шевченко, а также выходил в полуфинал турнира.

В начале 10-х у «Депортиво» вскрылись огромные долги — свыше € 150 млн. Тем не менее клуб дважды вылетал и неизменно сразу же возвращался. Так же могло быть и в конце десятилетия, но в финале стыков за выход в Примеру успешнее оказалась «Мальорка» (3:2). А в следующем сезоне последовал вылет и из Сегунды — не помогла даже смена трёх тренеров.

«Депортиво» бьётся в третьем по силе чемпионате уже четвёртый год. Прямое повышение там получают только лидеры двух подгрупп из 20 участников. Сейчас парни из Ла-Коруньи как раз на вершине и опережают «Барселону» Б на шесть очков.

«Малага»

Сезон-2017/2018 — 20-е место в Примере

Сезон-2023/2024 — четвёртое место во второй группе третьей лиги

«Анчоусы» по-настоящему гремели в ЛЧ-2012/2013, остановившись на четвертьфинале только благодаря двум пропущенным от дортмундской «Боруссии» в добавленное время голам. Мартин Демикелис, Санти Касорла, Жереми Тулалан, Иско и Руд ван Нистелрой под руководством Мануэля Пеллегрини — что это была за команда! Без вложения катарского шейха, конечно, такую построить было нельзя. А когда Абдулла Аль Тани потерял к ней интерес, пошло планомерное падение. Просто руководство города не продало ему порт, на который он претендовал в течение нескольких лет.

«Малага» Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Какое-то время «Малага», несмотря на продажи топ-игроков, держалась в Примере. Плюс пятилетку в Сегунде. В прошлом сезоне она всё-таки потеряла место и там. Поднялась за счёт денег и благодаря их же отсутствию оказалась в болоте. Причём её владельцем до сих пор остаётся Аль Тани. «Анчоусы» практически гарантированно поборются в плей-офф за повышение в классе из восьми команд. Дальше пройдёт только одна.

Также стоит выделить «Пескару», «Нанси» и «Ингольштадт 04», провал которых стартовал чуть раньше — с сезона-2016/2017. Так что примеров для «Шальке», чью судьбу повторять точно не стоит, набралось с избытком.