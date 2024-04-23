5 лучших молодых футболистов 25-го тура РПЛ

В прошедшем туре РПЛ сразу несколько молодых футболистов отметились результативными действиями. По традиции последнего времени предлагаем вам выбрать лучшего игрока в категории до 21 года из пятёрки кандидатов.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)
«Динамо» прекрасно провело матч 25-го тура. Команда Марцела Лички спокойно прихлопнула на выезде «Пари НН» (4:1), а одним из творцов успеха стал Константин Тюкавин. Нападающий московского клуба открыл счёт в матче, а потом ассистировал Бителло. Тюкавин забил во втором матче РПЛ подряд, это уже его 11-й гол в нынешнем розыгрыше турнира. За свой перформанс 21-летний нападающий получил от Sofascore оценку 8,1 — второй результат в команде. Тюкавин также отдал две ключевые передачи, заработал два фола и выполнил 75% точных передач.
Данила Козлов («Балтика», 19 лет)
Молодой футболист пополнил состав «Балтики» в начале 2024 года. За его трансфер из «Зенита-2» калининградский клуб заплатил € 350 тыс. И надо сказать, что 19-летний футболист пока смотрится очень прилично. Во-первых, парень быстро выиграл конкуренцию за место в стартовом составе — он выходит в основе в пяти турах подряд. Во-вторых, у Козлова уже два результативных действия (две голевые передачи). В победном матче с «Крыльями Советов» (2:1) именно его пас привёл к роскошному голу Дмитрия Рыбчинского. Данила отдал четыре ключевые передачи, выиграл четыре верховых единоборства из четырёх, выполнил три точных навеса из четырёх и совершил один отбор.
Игорь Дмитриев («Урал», 19 лет)
Дмитриев поучаствовал в голевой комбинации «Урала» в гостевом матче с «Сочи». Именно его пас на Алексея Ионова стал результативным на 67-й минуте. Это вторая голевая передача Дмитриева в нынешнем розыгрыше РПЛ — ранее он отдал результативный пас в матче с «Зенитом». Во встрече с «Сочи» Игорь выиграл 5 из 10 единоборств, совершил один отбор и заработал на себе четыре фола. Платформа Sofascore оценила выступление Дмитриева в 7,2 балла. Это второй результат в «Урале» после Алексея Ионова (8,2).
Сауль Гуарирапа («Сочи», 21 год)
Венесуэльский нападающий перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В последних четырёх матчах чемпионата России Гуарирапа постоянно выходит в стартовом составе. Более того, в этих встречах Сауль забил трижды. Его гол в игре с «Уралом» поспособствовал началу камбэка — черноморский клуб превратил 0:2 в 2:2. Портал Sofascore оценил игру южноамериканца в 8 баллов — лучший результат в команде наряду с Марсело Алвесом. Гуарирапа нанёс четыре удара, отдал одну ключевую передачу, выиграл 8 из 15 верховых единоборств и совершил один отбор.
Никита Кривцов («Краснодар», 21 год)
«Краснодар» не отпустил «Зенит» благодаря победе в стартовом матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Полузащитник южан Кривцов получил от Sofascore оценку 7,7 (пятый результат в команде). Он отдал 83% точных передач, нанёс два удара (один — в створ), два раза успешно применил дриблинг, совершил шесть отборов и три перехвата. В матче с «Зенитом» Кривцова выпустили всего на семь минут, на этот раз он появился в основе во многом из-за дисквалификации Александра Черникова. Кто знает, возможно, в ближайшем туре Кривцов снова выйдет в основе.