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Лучший молодой футболист 25-го тура РПЛ, рейтинг, статистика: Тюкавин, Козлов, Гуарирапа, Дмитриев, Кривцов

5 лучших молодых футболистов 25-го тура РПЛ
Кирилл Закатченко
5 лучших молодых футболистов 25-го тура РПЛ
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Бомбардир «Динамо», легионер «Сочи», таланты «Урала», «Краснодара» и «Балтики». Кто сыграл круче других?

В прошедшем туре РПЛ сразу несколько молодых футболистов отметились результативными действиями. По традиции последнего времени предлагаем вам выбрать лучшего игрока в категории до 21 года из пятёрки кандидатов.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие футболисты 25-го тура РПЛ:
Сборная 25-го тура РПЛ. Трансферный провал «Спартака» выдал матч сезона!
Сборная 25-го тура РПЛ. Трансферный провал «Спартака» выдал матч сезона!
Рейтинг: лучший молодой футболист 25-го тура РПЛ
Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Константин Тюкавин («Динамо», 21 год)

«Динамо» прекрасно провело матч 25-го тура. Команда Марцела Лички спокойно прихлопнула на выезде «Пари НН» (4:1), а одним из творцов успеха стал Константин Тюкавин. Нападающий московского клуба открыл счёт в матче, а потом ассистировал Бителло. Тюкавин забил во втором матче РПЛ подряд, это уже его 11-й гол в нынешнем розыгрыше турнира. За свой перформанс 21-летний нападающий получил от Sofascore оценку 8,1 — второй результат в команде. Тюкавин также отдал две ключевые передачи, заработал два фола и выполнил 75% точных передач.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 31'     0:2 Фомин – 44'     0:3 Фернандес – 57'     0:4 Бителло – 66'     1:4 Калинский – 90+1'    
Данила Козлов («Балтика», 19 лет)
Фото: Дмитрий Голубович, «Чепионат»
2 место

Данила Козлов («Балтика», 19 лет)

Молодой футболист пополнил состав «Балтики» в начале 2024 года. За его трансфер из «Зенита-2» калининградский клуб заплатил € 350 тыс. И надо сказать, что 19-летний футболист пока смотрится очень прилично. Во-первых, парень быстро выиграл конкуренцию за место в стартовом составе — он выходит в основе в пяти турах подряд. Во-вторых, у Козлова уже два результативных действия (две голевые передачи). В победном матче с «Крыльями Советов» (2:1) именно его пас привёл к роскошному голу Дмитрия Рыбчинского. Данила отдал четыре ключевые передачи, выиграл четыре верховых единоборства из четырёх, выполнил три точных навеса из четырёх и совершил один отбор.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Энрикес – 84'     1:1 Рахманович – 90+2'     2:1 Рыбчинский – 90+6'    
Игорь Дмитриев («Урал», 19 лет)
Фото: ФК «Урал»
3 место

Игорь Дмитриев («Урал», 19 лет)

Дмитриев поучаствовал в голевой комбинации «Урала» в гостевом матче с «Сочи». Именно его пас на Алексея Ионова стал результативным на 67-й минуте. Это вторая голевая передача Дмитриева в нынешнем розыгрыше РПЛ — ранее он отдал результативный пас в матче с «Зенитом». Во встрече с «Сочи» Игорь выиграл 5 из 10 единоборств, совершил один отбор и заработал на себе четыре фола. Платформа Sofascore оценила выступление Дмитриева в 7,2 балла. Это второй результат в «Урале» после Алексея Ионова (8,2).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ионов – 46'     0:2 Ионов – 67'     1:2 Гуарирапа – 77'     2:2 Юкич – 88'    
Сауль Гуарирапа («Сочи», 21 год)
Фото: ФК «Сочи»
4 место

Сауль Гуарирапа («Сочи», 21 год)

Венесуэльский нападающий перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно. В последних четырёх матчах чемпионата России Гуарирапа постоянно выходит в стартовом составе. Более того, в этих встречах Сауль забил трижды. Его гол в игре с «Уралом» поспособствовал началу камбэка — черноморский клуб превратил 0:2 в 2:2. Портал Sofascore оценил игру южноамериканца в 8 баллов — лучший результат в команде наряду с Марсело Алвесом. Гуарирапа нанёс четыре удара, отдал одну ключевую передачу, выиграл 8 из 15 верховых единоборств и совершил один отбор.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Ионов – 46'     0:2 Ионов – 67'     1:2 Гуарирапа – 77'     2:2 Юкич – 88'    
Никита Кривцов («Краснодар», 21 год)
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
5 место

Никита Кривцов («Краснодар», 21 год)

«Краснодар» не отпустил «Зенит» благодаря победе в стартовом матче 25-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Полузащитник южан Кривцов получил от Sofascore оценку 7,7 (пятый результат в команде). Он отдал 83% точных передач, нанёс два удара (один — в створ), два раза успешно применил дриблинг, совершил шесть отборов и три перехвата. В матче с «Зенитом» Кривцова выпустили всего на семь минут, на этот раз он появился в основе во многом из-за дисквалификации Александра Черникова. Кто знает, возможно, в ближайшем туре Кривцов снова выйдет в основе.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2024, пятница. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Са – 60'     2:0 Кордоба – 86'    
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