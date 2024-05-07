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Как провели уикенд российские футболисты за границей, май 2024 года, Миранчук, Кузяев, Захарян, Оздоев, Кокорин, Лунёв

Кузяев выиграл ключевой матч, Миранчук всё ближе к ЛЧ! Уикенд россиян за границей
Никита Паглазов
Как провели уикенд российские игроки за границей
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А Магомед Оздоев близок к титулу с ПАОКом!

Сезон в европейских лигах близится к завершению. Российские легионеры помогают своим клубам решать задачи. Разбираемся, кто из наших футболистов преуспел в этом лучше всех в прошедшие выходные.

Алексей Миранчук («Аталанта», Италия)

Италия - Серия А . 35-й тур
06 мая 2024, понедельник. 19:00 МСК
Салернитана
Салерно
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Чауна – 18'     1:1 Скамакка – 57'     1:2 Копмейнерс – 63'    

«Аталанта» вместе с Алексеем Миранчуком рвётся в Лигу чемпионов. В 35-м туре бергамаски одержали победу в гостях над «Салернитаной» (2:1). Команда Джан Пьеро Гасперини поднялась на пятое место, дающее право сыграть в ЛЧ. Миранчук вышел в стартовом составе и провёл один тайм. На седьмой минуте Алексей упустил классный шанс забить: мяч после его удара прошёл рядом со штангой. Также на счету россиянина одна удачная попытка дриблинга (из трёх), 75% точных передач, один ключевой пас, три выигранные дуэли за позицию. Но Миранчук допустил аж 15 потерь владения. Из-за чего, вероятно, Гасперини и заменил россиянина. Портал SofaScore поставил Алексею оценку 6,8.

Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Миранчук выдаёт классные цифры в нынешнем сезоне:
Шесть футболистов с постсоветского пространства по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы
Истории
Шесть футболистов с постсоветского пространства по системе «гол+пас» в топ-5 лигах Европы

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Суарес – 33'     2:0 Бекер – 45+1'    

«Реал Сосьедад» сражается за место в топ-6 Примеры, гарантирующее участие в еврокубках. В 34-м туре баски на своём поле уверенно обыграли «Лас-Пальмас». Российский полузащитник вышел на поле на 71-й минуте. За чуть более 20 минут на поле он 12 раз коснулся мяча, отдал 78% точных передач, выиграл одну позиционную борьбу, а также совершил один отбор. Не слишком яркие, но полезные действия от Арсена. В следующем туре «Сосьедад» сыграет с «Барселоной». Надеемся, что Иманол Альгуасиль доверит Захаряну больше минут на поле.

Итоги последнего матча «Сосьедада»:
«Сосьедад» с Захаряном прервал паршивую серию. Для результата хватило тайма
«Сосьедад» с Захаряном прервал паршивую серию. Для результата хватило тайма

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 1
Страсбург
Страсбург
1:0 Кехта – 24'     2:0 Кехта – 65'     2:1 Жильбер – 86'     3:1 Айю – 90+6'    

«Гавр» провёл важнейший матч сезона. На своём поле команда одержала победу над «Страсбургом» – 3:1. Далер Кузяев вышел на замену на 80-й минуте при счёте 2:0. За его время на поле «Гавр» пропустил и забил по одному мячу. А Кузяев совершил всего шесть касаний: отдал четыре точных паса (67%) и два раза потерял владение. Но главное – «Гавр» оторвался на три очка от 16-го места. А команда с этой позиции, между прочим, сыграет в стыках. Так что Далер с большой вероятностью останется с «Гавром» в Лиге 1!

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 2
АЕК Афины
Афины
1:0 Константелиас – 3'     1:1 Пинеда – 9'     1:2 Вида – 75'     2:2 Константелиас – 81'     3:2 Састре – 90'    

ПАОК сохранил надежды на титул! В 34-м туре клуб из Салоников обыграл дома лидера – АЕК. Российский полузащитник Магомед Оздоев появился на поле на 77-й минуте при счёте 1:2. После этого его команда забила дважды и вырвала победу! Совпадение? Не думаю. ПАОК набрал в турнирной таблице 71 очко, у АЕКа – 75. Но у чёрно-белых есть игра в запасе. А впереди ещё два тура. У Оздоева есть неплохие шансы стать чемпионом Греции!

А когда-то Магомед переходил из «Рубина» в «Зенит». Крутой трансфер?
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Герман Онугха («Вайле», Дания)

Дания - Суперлига . Плей-офф за право остаться. 28-й тур
06 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Вайле
Вайле
Окончен
3 : 2
Оденсе
Оденсе
0:1 Фенгер – 11'     1:1 Джувара – 12'     2:1 Онугха – 70'     3:1 Эммануилидис – 82'     3:2 Kjerrumgaard – 90+5'    

Самый результативный россиянин в выходные – Герман Онугха. Форвард забил и отдал в матче 28-го тура чемпионата Дании с «Оденсе» (3:2). Его два результативных действия помогли «Вайле» добыть важнейшую победу и выбраться из зоны вылета.

Как сыграли другие россияне?

Бельгийский «Эйпен» всё ближе к вылету из высшей лиги. В 35-м туре команда уступила в гостях «Кортрейку». Российский защитник «Эйпена» Александр Филин провёл на поле все 90 минут.

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за право остаться. 35-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Кортрейк
Кортрейк
Окончен
1 : 0
Эйпен
Эйпен
1:0 Силва – 45+10'    
Удаления: нет / Ламбер – 29'

«Вестерло» выключился из борьбы за путёвку в Лигу конференций и просто доигрывает сезон. В прошедшем туре команда сыграла вничью с «Сент-Трюйденом». А российский защитник Роман Нойштедтер вышел в старте и провёл весь матч.

Бельгия - Лига Жюпиле . Плей-офф за Лигу конференций. 37-й тур
03 мая 2024, пятница. 21:45 МСК
Вестерло
Вестерло
Окончен
2 : 2
Сент-Трюйден
Синт-Трёйден
0:1 Ито – 8'     1:1 Бос – 32'     2:1 Стассин – 47'     2:2 Bertaccini – 69'    

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин в последних играх выходит только со скамейки. 33-летний игрок провёл чуть более 20 минут во встрече 35-го тура с «Пафосом» и не отметился результативными действиями.

Кипр - Первый дивизион . Плей-офф чемпионов. 35-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 1
Пафос
Пафос
1:0 Монтнор – 25'     1:1 Жажа – 27'    
Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Пресс-служба «Ариса»

А вингер греческого «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов вышел в основе на матч с «Панатинаикосом» и провёл на поле 72 минуты. А его команда обыграла соперника в гостях, усложнив «зелёным» борьбу за золото.

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Самора – 2'    

Во встрече «Карабах» – «Нефтчи» на поле оказались двое россиян. Голкипер действующего чемпиона Андрей Лунёв сыграл полный матч и не пропустил. А его «Карабах» разнёс «Нефтчи», за который целый тайм провёл Резиуан Мирзов.

Азербайджан - Премьер-лига . 33-й тур
04 мая 2024, суббота. 18:30 МСК
Карабах
Агдам
Окончен
5 : 0
Нефтчи Б
Баку
1:0 Ахундзаде – 13'     2:0 Байрамов – 41'     3:0 Андраде – 65'     4:0 Ахундзаде – 77'     5:0 Зубир – 85'    
Удаления: нет / Матиас – 78'

Словенский «Целе» уже оформил чемпионство, поэтому особо не напрягается. В прошедшем туре команда, за которую выступает Егор Пруцев, уступила в гостях «Марибору» (1:3). Россиянин провёл на поле первый тайм и не отметился результативными действиями.

«Чемпионат» рассказывал об успехах «Целе» Пруцева:
Россиянин взял второе золото в Европе за два года! Брат Пруцева успешнее игрока «Спартака»
Россиянин взял второе золото в Европе за два года! Брат Пруцева успешнее игрока «Спартака»

Россияне, не сыгравшие в выходные

Александр Головин пропускает концовку сезона из-за травмы. Но его «Монако» рвётся в Лигу чемпионов. В 32-м туре монегаски разгромили дома «Клермон» и почти гарантировали итоговое место в топ-3.

Франция - Лига 1 . 32-й тур
04 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Минамино – 16'     1:1 Сарачевич – 34'     2:1 Эмболо – 37'     3:1 Бен-Йеддер – 57'     4:1 Бен-Йеддер – 87'    
Александр Головин

Александр Головин

Фото: asmonaco.com

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев продолжает сидеть в запасе. Россиянин снова не вышел на поле в матче 37-го тура Серии В с «ФеральпиСало».

Италия - Серия B . Серия В. 37-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
2 : 1
ФеральпиСало
Сало
1:0 Похьянпало – 60'     1:1 Компаньон – 83'     2:1 Похьянпало – 90+3'    

«Панатинаикос» уступил дома «Арису», за который выступает Магомед-Шапи Сулейманов. А вот голкипер хозяев Юрий Лодыгин остался на скамейке.

Греция - Суперлига . Плей-офф чемпионов. 34-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины
Окончен
0 : 1
Арис
Салоники
0:1 Самора – 2'    
Частая ротация — проблема для Лодыгина:
Лодыгин: напрягает, что в «Панатинаикосе» постоянно приходится бороться за место в основе
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