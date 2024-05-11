Лидер «Челси» оказался в запутанной ситуации. Его подставил финансовый фэйр-плей

Как-то незаметно Конор Галлахер превратился в основного и важного игрока «Челси». В начале карьеры его знатно мотало по арендам: «Чарльтон», «Суонси», «Вест Бромвич», «Кристал Пэлас». И только в прошлом сезоне он дебютировал за родной клуб в АПЛ. Это случилось в едва уловимый момент, когда Боули уже начал рулить в «Челси», но ещё не уволил Томаса Тухеля.

В прошлом сезоне АПЛ Галлахер чаще оказывался вне основы, чем выходил с первых минут. Теперь же у полузащитника 34 матча в стартовом составе из 36 возможных. Ну или из 35 возможных, потому что 15-й тур хавбек пропускал из-за дисквалификации. И в целом понятно, почему он столько играет. В этом сезоне АПЛ Галлахер набрал 5+7 по системе «гол+пас». Вроде не так много, но идёт в топ-3 по этому показателю среди всех игроков «Челси». Больше только у Джексона (13+5) и Палмера (21+9), которые играют ближе к атаке. «В этом сезоне мне пришлось стать лидером в «Челси», — красноречивая фраза из интервью с Галлахером.

Конор Галлахер Фото: Ryan Pierse/Getty Images

А ведь летом «Челси» был крайне близок к тому, чтобы отпустить футболиста. Галлахера связывали со многими клубами АПЛ. Сообщалось, что его пытались впихнуть в сделку по Кайседо, чтобы меньше заплатить «Брайтону». Говорилось про переговоры и с «Ньюкаслом», и с «Тоттенхэмом». А «Вест Хэм» предлагал € 46 млн за полузащитника. Главный тренер «Челси» на пресс-конференциях повторял, что рассчитывает на Галлахера, и даже отдал ему капитанскую повязку 30 августа. На тот момент футболисту было 23 года, и он лишь один сезон отыграл во взрослой команде «Челси» (капитан Рис Джеймс и вице-капитан Бен Чилуэлл не вышли на поле).

Доверие Почеттино никуда не делось до сих пор. Галлахер — лидер по минутам, проведённым на поле в этом чемпионате (2878). Вместе с тем полузащитник имеет большую поддержку и среди фанатов. Оно и понятно после того, как клуб отпустил воспитанников (Мэйсона Маунта и Льюиса Холла). На одном из последних матчей болельщики «Челси» посвятили огромный баннер Галлахеру. Подпись: «Челси» с самого рождения». Англичанин ещё шестилетним мальчиком попал в академию лондонского клуба.

Баннер фанатов «Челси» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

И вроде в этой истории всё хорошо. Футболист развивается. Не травмируется, как многие его партнёры по команде. Есть доверие тренера и любовь болельщиков. Однако теперь Галлахер оказался в удивительной ситуации. Руководство клуба хочет его продать. Он, по сути, стал жертвой финансового фэйр-плей. «Челси» необходимы продажи (информация The Times). И вроде напрашивается расставание с менее важными футболистами. Например, с Лавиа или Мудриком. Но это невозможно в принципе. Всё из-за того же финансового фэйр-плей, которым себя сковал «Челси».

Дело в том, что гигантские траты (€ 1 млрд за три трансферных окна) стали возможны, потому что «Челси» в ведомости разбивает стоимость покупок на весь срок контракта. Иначе в финансовый фэйр-плей было бы не вписаться. Соглашение Мудрика рассчитано на 8,5 года. Стоимость трансфера разбивается на весь период, и в ведомость ежегодно попадает лишь £ 7,3 млн. Если сейчас продать Мудрика, то «Челси» будет обязан указать в отчёте всю оставшуюся стоимость трансфера. В таком случае точно не будет шансов уместиться в рамки финансового фэйр-плей. Выходит, что своих воспитанников продавать выгоднее, чем купленных футболистов (особенно новичков).

Конор Галлахер и Маурисио Почеттино Фото: Clive Rose/Getty Images

Контракт Галлахера заканчивается летом 2025 года. «Челси» имеет смысл либо продавать футболиста сейчас, либо предоставлять ему новый контракт. На горизонте снова маячит интерес со стороны «Тоттенхэма» и других клубов. На днях Почеттино в очередной раз спросили про полузащитника, и тренер ответил: «Я не вовлечён в переговоры и ничего не знаю, но вы видите, что для меня он в числе 11 игроков старта».