В финал Кубка России часто выходят команды-сенсации. Но их статистика неутешительна

«Балтика» отчаянно бьётся за выживание в РПЛ. За два тура до финиша калининградцы занимают 15-е место и близки к возвращению в Первую лигу. Другое дело — Кубок России. «Балтика» добралась до финала Пути регионов, в котором сыграет со «Спартаком». В случае победы команда Сергея Игнашевича выйдет в Суперфинал Кубка! Неожиданно? Конечно. Вспоминаем другие случаи, когда в финал Кубка России выходили команды-сенсации.

До 2001 года неожиданностей не было. В финал выходили «Локомотив» (четыре раза), «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (все — по три), а также «Зенит», «Торпедо» и «Ротор» (все — по одному). Да, сейчас попадание чёрно-белых и волгоградцев стало бы фантастикой, но тогда клубы находились в другом статусе. Первая же большая сенсация случилась в 2001-м.

«Анжи», 2001 год

Соперник: «Локомотив» (1:1, 3:4 пен.)

«Анжи» в финале Кубка России — 2001 Фото: Уткин Игорь/ТАСС

«Анжи» в 2001-м проводил второй сезон в высшем дивизионе. Годом ранее махачкалинцы удивили финишем на четвёртом месте и попаданием в Кубок УЕФА. А в 2001-м команда завершила чемпионат на 13-й строчке. Зато дошла до финала Кубка России! Начиная с 1/16 финала «Анжи» выбил «Оазис» из города Ярцево Смоленской области (2:1), ЦСКА (3:1), «Торпедо» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1). Махачкалинцев в финал тащили, например, форварды Магомед Адиев (ныне — главный тренер «Ахмата»), Предраг Ранджелович (затем выступал за ЦСКА и «Зенит»), полузащитники Нарвик Сирхаев и Элвир Рахимич (будущая легенда ЦСКА).

«Локомотив» к 2001-му выиграл три Кубка России, последний — годом ранее. Команда под руководством Юрия Сёмина превратились во вторую силу после «Спартака». А до финала Кубка у москвичей путь был намного проще, чем у «Анжи»: «Томь» (1:0), «Газовик-Газпром» (5:0), «Амкар» (0:0, 3:1 пен.) и «Сокол» (1:0).

«ЛОКОМОТИВ» — «АНЖИ», ФИНАЛ КУБКА РОССИИ — 2001 Фото: Уткин Игорь/ТАСС

Финал состоялся в Москве на стадионе «Динамо». Но бóльшая часть болельщиков переживала за «Анжи». Матч до 90-й минуты проходил напряжно: команды действовали осторожно, стараясь не ошибиться. Заскучавшую публику разбудил гол Нарвика Сирхаева на 90-й минуте. На трибунах болельщики «Анжи» уже танцевали лезгинку, празднуя скорую победу. Но на 90+4-й минуте их кайф обломал Заза Джанашия, который сравнял счёт. «Локо» перехватил психологическое преимущество, после чего одержал победу в послематчевой серии пенальти. «Анжи» упустил шанс на первый трофей в истории.

После этого махачкалинцы ещё раз выходили в финал (2013 год), но уступили ЦСКА. А в 2022 году, к сожалению, потеряли профессиональный статус.

«Ростов», 2003 год

Соперник: «Спартак» (0:1)

Кубок России — 2003 Фото: РИА Новости

«Спартак» к 2003 году из гегемона превратился в середняка. Период президентства Андрея Червиченко стал тяжёлым для красно-белых в плане результатов. В 2002-м команда финишировала третьей в РПЛ, через год — уже 10-й. Единственным поводом для радости болельщиков «Спартака» в 2003-м стал Кубок России. Красно-белые забрали трофей, обыграв в финале «Ростов».

В чемпионате ростовчане не блистали: итоговое 11-е место, годом ранее — аналогичная позиция. Зато южане впервые добрались до финала Кубка. У «Спартака» до решающей встречи была легчайшая сетка: «Чкаловец-1936» из Новосибирска (4:0), «Уралан» из Элисты (4:0), саратовский «Сокол» (3:2) и тольяттинская «Лада» (3:2). Путь «Ростова» выглядит чуть серьёзнее: «Кристалл» Смоленск (3:2), «Динамо» Санкт-Петербург (3:2), «Химки» (1:0) и «Анжи» (1:0).

«Ростов» — «Спартак», Кубок России — 2003 Фото: РИА Новости

За сутки до финала главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью обвинил руководство клуба в отсутствии «хорошего и правильного финансирования». Ответные обвинения в неудачном выступлении команды последовали уже от Червиченко. В клубе полыхало. Стало понятно, что финал Кубка наверняка станет последним матчем Романцева в «Спартаке». В «Ростове» же всё было спокойно. Но это не помогло южанам забрать трофей. На 28-й минуте финала Егор Титов забил единственный гол, замкнув головой подачу от Романа Павлюченко.

Романцев в итоге покинул команду уже после следующего матча: «Спартак» проиграл в РПЛ «Сатурну». А «Ростов» ждал своего победного финала ещё 11 лет: в 2014-м команда Миодрага Божовича в серии пенальти обыграла «Краснодар». В 2024 году «Ростов» оказался в полуфинале Пути регионов Кубка, но уступил «Балтике».

«Терек», 2004 год

Соперник: «Крылья Советов» (1:0)

«Терек» — «Крылья Советов», Кубок России — 2004 Фото: РИА Новости

Впервые в финале Кубка России оказалась команда из Первого дивизиона. По итогам сезона-2004 «Терек» вышел в РПЛ, набрав 100 очков. А в Кубке грозненцы дошли до матча за титул, проделав путь от 1/32 финала. «Терек» обыграл нальчикский «Спартак» (3:1), новороссийский «Черноморец» (2:0, 1:1), «Кубань» (3:0, 1:1), «Ротор» (0:2, 3:0) и «Шинник» (0:0, 2:1). Грозненцы прошли сразу три клуба РПЛ! А с 1/16 финала команды проводили по два матча, что делает достижение ещё весомее. За тот «Терек» зажигали несколько известных имён: Магомед Адиев, Дмитрий Хомуха, Виктор Булатов и Андрей Федьков.

«Крылья Советов» в 2004 году проводили лучший сезон в своей истории. Команда взяла бронзу в РПЛ и дошла до финала Кубка. Александр Анюков, Денис Колодин, Андрей Каряка, Андрей Тихонов, Огнен Короман, Робертас Пошкус, Омари Тетрадзе, Денис Ковба. Плюс тренер Гаджи Гаджиев. Мощнейшая банда.

«Терек» с Кубком России Фото: РИА Новости

Первый тайм финала проходил с преимуществом «Крыльев», но самарцы не добыли преимущество. А уже во вторые 45 минут смелее действовал «Терек». И конвертировал свои моменты в гол. На 90+2-й минуте Андрей Федьков забил после контратаки. И титул отправился в Грозный! В городе Аргун Чеченской республики одну из улиц назвали в честь автора «золотого» гола Федькова. А грозненцы в том же году приняли участие в Кубке УЕФА.

После этого «Терек» (а позднее «Ахмат») не выходил в финал Кубка России. Зато с 2008 года команда неизменно выступает в РПЛ. А в нынешнем сезоне бывший её игрок Магомед Адиев уже в статусе тренера спас «Ахмат» от вылета.

«Химки», 2005 и 2020 годы

Соперники: ЦСКА (0:1) и «Зенит» (0:1)

ХИМКИ — ЦСКА, 2005 год Фото: ФК «Химки»

«Химки» последовали примеру «Терека» и вышли в финал Кубка России, будучи командой первого дивизиона. Подмосковный клуб собрал интересный состав: Андрей Тихонов, Андрей Ещенко, Руслан Нахушев, Александр Данишевский, Олег Иванов, Тимофей Калачёв, Георгий Ломая, Виталий Гришин и Миодраг Йованович. Но команда под руководством требовательного тренера Павла Яковенко заняла лишь четвёртое место в первом дивизионе и не вышла в РПЛ. Зато в Кубке удалось добраться до финала. «Химки» прошли «Балтику» (5:1), «Рубин» (1:0, 3:1), «Аланию» (2:0, 1:1), «Торпедо» (1:1, 3:0) и «Амкар» (2:0, 0:0).

ЦСКА перед финалом Кубка России выиграл Кубок УЕФА и забрал золото РПЛ. Команда была не только сильнейшей в стране, но и одной из мощнейших в Европе. По пути к решающей встрече Кубка армейцы выбили «Сокол», «Москву», «Сатурн» и «Зенит». И вот с таким монстром пришлось встречаться «Химкам». На удивление, подмосковный клуб сыграл очень смело. А в первом тайме упустил пару шансов отличиться. Конечно, если не пользоваться моментами, то ЦСКА обязательно накажет. Так и произошло во втором тайме. Москвичи перехватили инициативу, и на 68-й минуте Юрий Жирков забил после розыгрыша штрафного. ЦСКА забрал свой второй Кубок России в истории.

«Химки» — «Зенит», 2020 год Фото: РИА Новости

«Химки» вернулись в финал спустя 15 лет. По пути они прошли три клуба РПЛ плюс курский «Авангард» и «Торпедо». Подмосковный клуб в финале-2020 поджидал «Зенит». Действующий чемпион России прошёл «Енисей», «Томь», «Ахмат» и «Спартак».

Финал состоялся в Екатеринбурге. Из-за коронавирусных ограничений на игре присутствовали всего 3,4 тысячи зрителей. «Химки» измучили звёздный «Зенит» с Сердаром Азмуном, Малкомом, Артёмом Дзюбой и Браниславом Ивановичем. Это не ирония: команда Сергея Юрана связала атаку петербуржцев. Но всё же проиграла. На 84-й минуте Дзюба реализовал пенальти и принёс «Зениту» четвёртый Кубок России.

«Амкар», 2008 год

Соперник: ЦСКА (2:2, 1:4 пен.)

«АМКАР» — ЦСКА Фото: РИА Новости

2008 год — лучший в истории «Амкара». Пермский клуб финишировал на четвёртом месте в РПЛ и дошёл до финала Кубка России. «Амкар» возглавлял Миодраг Божович, а в составе собрался микс из балканцев, болгар и россиян. Главные звёзды: Мартин Кушев, Георги Пеев, Никола Дринчич, Томислав Дуймович, Дмитрий Белоруков и Сергей Нарубин. По дороге в финал «Амкар» прошёл «Ротор» (4:1), «Терек» (3:1), «Москву» (2:1) и «Урал» (1:0).

А в решающем матче пермяков поджидал ЦСКА. Армейцы в РПЛ не дотянулись до «Рубина», финишировав вторыми. Но это случилось только в ноябре. А в мае ЦСКА забрал Кубок. Хотя к 64-й минуте финала казалось, что трофей уедет в Пермь. «Амкар» выигрывал 2:0 после голов Дринчича и Дуймовича. Однако армейский характер проявился на 100%. И уже в следующей атаке после второго пропущенного мяча москвичи забили — Вагнер Лав сократил отставание в счёте. А на 75-й минуте отличился Жо. Дело дошло до серии пенальти, где «Амкар» дрогнул. 4:1 — и ЦСКА забрал четвёртый Кубок России в истории.

А вот «Амкар» до финала больше не добирался. Пермяков постигла печальная судьба: в 2018 году клуб потерял профессиональный статус. К счастью, в 2021-м «Амкар» воссоздали. Сейчас команда выступает в группе «Серебро» Второй лиги.

«Сибирь», 2010 год

Соперник: «Зенит» (0:1)

«Зенит» Фото: РИА Новости

В 2010 году «Сибирь» провела свой единственный сезон в РПЛ. А в Кубке умудрилась добраться до финала. Клуб под руководством Игоря Криушенко прошёл пять стадий, прежде чем встретиться с «Зенитом». Сетка у «Сибири» получилась не самая сложная: «Динамо» Барнаул (2:0), «Кубань» (1:0), «Урал» (2:1), «Луч-Энергия» (3:0) и «Алания» (3:0). С другой стороны к «Сибири» шёл «Зенит». Петербуржцы под руководством Лучано Спаллетти разносили РПЛ, да и в Кубке не щадили никого. «Зениту» тоже выпала легчайшая сетка: «Торпедо» Владимир, «Нижний Новгород», «Волга» Тверь и «Амкар».

Финал Кубка состоялся в Ростове-на-Дону. Иронично, что решающая игра между клубами из Северной столицы и Сибири прошла на юге. «Зенит» выпустил сильнейший состав с Данни, Романом Широковым, Александром Кержаковым, Владимиром Быстровым, Игорем Денисовым, Константином Зыряновым и Николасом Ломбертсом. «Сибирь» выглядела намного скромнее. Из известных имён — Войцех Ковалевски, Томаш Чижек, Егор Филипенко и Алексей Медведев. Но клуб из Новосибирска дал бой «Зениту». Правда, петербуржцы на 60-й минуте заработали пенальти, который реализовал Широков. И Кубок России уехал в Санкт-Петербург — во второй раз в истории.

«Сибирь» по итогам сезона РПЛ-2010 вылетела и больше не появлялась в высшем дивизионе. Зато финал Кубка предоставил команде шанс поучаствовать в Лиге Европы. «Сибирь» прошла кипрский «Аполлон» в третьем квалификационном раунде, а в плей-офф даже обыграла дома ПСВ (1:0)! Но дома эйндховенцы разнесли сибиряков (5:0) и прекратили их евросказку. Сейчас «Сибирь» существует под названием «Новосибирск». Клуб создан в 2019 году на базе старой команды и выступает во Второй лиге.

«Алания», 2011 год

Соперник: ЦСКА (1:2)

ЦСКА с Кубком России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сезон-2011/2012 — переходный на систему «осень-весна». Чемпионат растянулся на полтора года, но Кубок проходил по старому расписанию. В финал-2011 вышли ЦСКА и «Алания». Армейцы сражались за золото в РПЛ, а владикавказцы оказались в ФНЛ. «Алания» собрала сильный по меркам первой лиги состав, который решил задачу с возвращением в элиту. А параллельно клуб зацепился за финал Кубка. Кстати, президентом «Алании» был Валерий Газзаев, с которым связаны большие победы ЦСКА. А тренировал владикавказцев его сын Владимир.

До финала «Алания» трижды участвовала в сериях пенальти — и трижды проходила дальше. А в четвертьфинале «Сатурну» присудили техническое поражение — подмосковный клуб проходил процедуру банкротства. В 1/16 финала «Алания» прошла «КАМАЗ» (0:0, 4:2 пен.), а затем выбила «Горняк» (0:0, 5:4 пен.), «Сатурн» (3:0, тех. победа) и «Ростов» (0:0, 6:5 пен.). Удивительно: владикавказцы не забили ни одного мяча с игры!

ЦСКА же выбил из Кубка «Торпедо», «Шинник», «Зенит» и «Спартак». А встреча с красно-белыми в полуфинале (3:3, 5:4 пен.) — один из лучших матчей в истории турнира.

Прошедший в Ярославле финал получился напряжённым. На 12-й минуте Сейду Думбия открыл счёт, но уже через 10 минут Данило Неко забил ответный мяч (первый для «Алании» в Кубке-2010/2011). Однако во втором тайме ивуарийский форвард ЦСКА оформил дубль и принёс титул москвичам. Владикавказцы же отправились в квалификацию Лиги Европы. Сначала «Алания» прошла казахстанский «Актобе», но следом вылетела от турецкого «Бешикташа».

В 2012 году владикавказцы вернулись в РПЛ, однако сразу вылетели в ФНЛ. После чего «Алания» пережила банкротство в 2013-м. Через год команду воссоздали на базе «Алании-Д», но в 2016-м — очередное расформирование. Нынешний образ клуб получил в 2019 году. Конечно, с такими переворотам ни о каких финалах Кубка не было и речи. Сезон-2023/2024 «Алания» завершает в середине таблицы Первой лиги.

«Кубань», 2015 год

Соперник: «Локомотив» (1:3)

«Локомотив» с Кубком России Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

В середине 2010-х «Кубань» была крепким середняком РПЛ с амбициями стать одним из топ-клубов. Например, сезон-2012/2013 краснодарцы завершили на пятом месте. А в 2015-м добрались до финала Кубка России. По пути «Кубань» выбила «Балтику» (2:1), «Тосно» (3:0), «Мордовию» (1:0) и даже ЦСКА (1:0). Навстречу им двигался «Локомотив» — главный кубковый боец. Красно-зелёные вышли в свой седьмой финал. «Локо» прошёл «Сибирь», «Уфу», «Рубин» и «Газовик» (ныне — «Оренбург»).

Составы команд на финал — ностальгия. У «Локомотива» вышли, например, Алексей Миранчук, Ведран Чорлука, Роман Павлюченко, Александр Самедов, Мбарк Буссуфа, Умар Ниасс и Мануэл Фернандеш. А за «Кубань» сыграли Ивелин Попов, Шарль Каборе, Угу Алмейда, Ибраима Бальде, Владислав Игнатьев. Кайф! Да и матч выдался интересный. Счёт на 28-й минуте открыла «Кубань» — отличился Игнатьев. В середине второго тайма Ниасс забил ответный мяч. Дело дошло до дополнительного времени. И там сказался класс «Локо»: голы Алексея Миранчука и Фернандеша принесли красно-зелёным шестой Кубок в истории.

«Кубань» в 2018 году прекратила существование, после чего на её базе создали клуб «Урожай». Но в июле 2020-го вернулось классическое название. В нынешнем сезоне «Кубань» занимает последнее, 18-е место в Первой лиге. Шансов на спасение за три тура до финиша почти нет.

«Урал», 2017 год

Соперник: «Локомотив» (0:2)

«Локомотив» с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из самых памятных финалов состоялся в 2017 году. В матче за трофей встретились «Урал» и «Локомотив». Если красно-зелёные — короли Кубка России, как «Реал» в Лиге чемпионов или «Севилья» в Лиге Европы, то вот екатеринбуржцы оказались в финале впервые. «Урал» проделал серьёзный путь: в 1/16 финала разгромил «Челябинск» (3:0), но затем — три клуба РПЛ. Сначала екатеринбуржцы прошли «Амкар» (1:1, 4:2 пен.), в четвертьфинале обыграли «Краснодар» (3:3, 4:3 пен.), а следом — «Рубин» (2:1). «Локомотив» же прошёл «Химки», «Крылья Советов», «Тосно» и «Уфу».

Финал состоялся в Сочи на стадионе «Фишт». До середины второго тайма шла упорнейшая борьба. Но на 76-й минуте «Урал» дрогнул: Игорь Денисов нанёс дальний удар, а мяч после рикошета влетел в ворота Николая Заболотного. Обидно, досадно, однако время на камбэк ещё было. И всё же «Локо» дожал соперника. На 90-й минуте Алексей Миранчук принял мяч в штрафной, обыграл на дриблинге защитника «Урала» и технично пробил в дальний угол.

Самое «веселье» началось в добавленное время. Джефферсон Фарфан и Артём Фидлер начали потасовку около штрафной «Урала», и она переросла в полноценную драку. Ари, например, реально пошёл в рукопашную на соперников. Также активно в потасовку включился вингер «Урала» Эдгар Манучарян. Остальные же в основном пытались погасить конфликт, хотя некоторые не упустили момента потолкаться. На поле даже вышли главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин и президент «Урала» Григорий Иванов.

Драка на матче «Локомотив» — «Урал» Фото: РИА Новости

Судья Алексей Николаев удалил Ари, Фарфана, Фидлера и Манучаряна, а встреча вскоре завершилась. Но, к сожалению, не конфликты. После матча драка продолжилась на трибунах: болельщики «Локомотива» устроили её на своём секторе. В результате пострадали как минимум два человека. Одного из них в тяжёлом состоянии сразу же отправили в больницу. Вот такой вот неприятный осадок после победы.

«Тосно» и «Авангард», 2018 год

Итоговый счёт: 2:1

«Тосно» с Кубком России Фото: РИА Новости

Наверное, самый неожиданный финал Кубка России в истории. Да, «Тосно» на тот момент выступал в РПЛ, но был аутсайдером. А курский «Авангард» считался середняком ФНЛ. Однако судьба свела их в финале. «Тосно» по пути прошёл «Тюмень» (2:1), «Томь» (0:0, 6:5 пен.), «Луч-Энергию» (2:1) и «Спартак» (1:1, 5:4 пен.). Игра с красно-белыми запомнилась промахами Дениса Глушакова в дополнительное время и в серии пенальти. После чего капитана «Спартака» обвиняли в «сливе» тренера Массимо Карреры.

Главная сенсация от «Авангарда» — проход ЦСКА. В 1/16 финала команда из Курска в дополнительное время обыграла армейцев (1:0 д. вр.). Также «Авангард» прошёл брянское «Динамо» (1:0), «Тамбов» (2:0), «Амкар» (0:0, 7:6 пен.) и «Шинник» (1:0).

Для обоих клубов выход в финал стал высшим достижением в Кубке России. До этого «Тосно» дважды доходил до 1/4 финала (2014, 2017), а «Авангард» — три раза до 1/16 финала (2008, 2010, 2011). Победу же в решающем матче одержал клуб из Ленинградской области. «Тосно» и «Авангард» обменялись голами в первом тайме: на мяч полузащитника тосненцев Алексея Скворцова ответил вингер «Авангарда» Игорь Киреев. Но в конце матча Резиуан Мирзов забил победный гол для «Тосно».

Впервые в истории турнира команда-дебютант высшей лиги выиграла Кубок, но по итогам сезона выбыла в ФНЛ. А позднее из-за финансовых проблем клуб и вовсе расформировали. «Тосно» возродили в апреле 2023 года: сейчас команда выступает в чемпионате Ленинградской области. А «Авангард» подарил несколько футболистов РПЛ: Кирилла Гоцука, Романа Акбашева, Ильнура Альшина. Сейчас клуб выступает в «серебряной» группе Второй лиги.

«Крылья Советов», 2021 год

Соперник: «Локомотив» (1:3)

«Локомотив» с Кубком России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 вернулись в РПЛ, набрав рекордное 101 очко в ФНЛ. Параллельно самарцы пробились в финал Кубка. Команда Игоря Осинькина прошла в 1/64 финала «Иртыш», затем выиграла в элитном групповом раунде у ставропольского «Динамо» и «Ротора». Следом — победы над «Химками» (4:0), московским «Динамо» (2:0) и «Ахматом» (0:0, 4:1 пен.). «Локомотив» из-за участия в Лиге чемпионов стартовал только с 1/8 финала. Красно-зелёные разобрались с «Тамбовом», «Сочи» и ЦСКА.

Финал в Нижнем Новгороде получился результативным, но предсказуемым. В первом тайме «Локо» и «Крылья» обменялись голами, а во вторые 45 минут красно-зелёные забили дважды. И завоевали уже девятый Кубок России!

Через три года любопытно посмотреть на состав «Крыльев». Самарцев по-прежнему тренирует Осинькин, а за команду выступают Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Роман Ежов, Богдан Овсянников и Максим Витюгов. Многие же разъехались по разным клубам. Антон Зиньковский и Никита Чернов оказались в «Спартаке», Иван Сергеев перешёл в «Зенит», Владислав Сарвели перебрался в «Локомотив». Также самарцев покинули Егор Голенков («Ростов»), Сергей Божин («Факел»), Дмитрий Кабутов («Рубин»). Фабрика талантов!

Итого: только в трёх случаях (с учётом пары «Тосно» — «Авангард») титул в итоге забрала команда, которую не ждали в финале. Не самая яркая статистика. «Балтике» же для начала необходимо одолеть «Спартак», чтобы в этот список вообще войти. Получится?