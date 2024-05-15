В 2011 году легенде «Ростова» не хватило денег на попадание в Книгу Гиннесса. Окажется ли в ней другой россиянин?

В России забили один из самых быстрых голов в истории! Но был ли рекорд? Видео

В Нижнем Новгороде забит самый быстрый гол в истории футбола? Сегодня, 15 мая, «Химик» принимал «Машук-КМВ» в матче 14-го тура серебряной группы Второй лиги. И старт встречи подарил событие, которое, возможно, достойно вхождения в Книгу рекордов Гиннесса!

«Машук-КМВ» начал матч с середины поля. Форвард Александр Бутенко не коснулся мяча, зато по нему зарядил полузащитник Николай Иванов. 24-летний игрок клуба из Пятигорска аккуратно запустил мяч по воздуху и… попал под перекладину ворот «Химика»! Голкипер хозяев Никита Шулкин чуть ошибся с позицией и не дотянулся. А Иванов бросился праздновать гол со скамейкой «Машук-КМВ». Со старта встречи прошла буквально пара секунд. Возможно, пятигорский клуб забил самый быстрый мяч в истории футбола!

Права на видео принадлежат РФС.

Интересно, что «Химик» сравнял счёт уже в следующей атаке – отличился Никита Абрамушкин. А до конца первого тайма команды ещё обменялись голами. И кто поспорит, что Вторая лиги России — топ?

А что насчёт рекорда? Официально самый быстрый гол в истории футбола был забит в 1998 году. Уругваец Рикардо Оливейра попал в Книгу рекордов Гиннесса, после того как забил на 2,8-й секунде матча «Рио Негро Кэпитал» и «Сориано Интериор»! Как и Иванов, он пробил с центра поля под перекладину.

Да, забивались голы и быстрее, но Оливейра отличился в матче профессиональных команд. Остальные же зафиксированы в любительских или юношеских соревнованиях. Например, в феврале 2024 года игрок «Кройдона» Райан Холл забил спустя 2,31 секунды после начала матча. Но представители Книги рекордов Гиннесса отказались учитывать рекорд игрока из клуба 10-го дивизиона Англии.

«Гол получился превосходным. Из-за этого нам ещё больше жаль, что мы не фиксируем достижения за пределами профессионального футбола, где мы можем опираться на статистику, предоставляемую руководящими органами и компаниями, которые занимаются анализом спортивных достижений», — приводит заявление BBC.

Легенда «Ростова» побил мировой рекорд в 2011-м. Но на внесение в Книгу не хватило денег

Рекорд Оливейры в 2011 году побил российский защитник «МИТОСа» Михаил Осинов. В матче второго дивизиона, в котором клуб из Новочеркасска принимал «Олимпию» из Геленджика, он пробил с центра поля. И отличился через 2,56 секунды после стартового свистка!

Причём Осинов сделал это по веской причине. Михаил выступал за команду ветеранов в городском чемпионате. Это не нравилось тренеру «МИТОСа» Михаилу Куприянову, так как защитник мог травмироваться. Но перед матчем с «Олимпией» Осинов всё равно сыграл в тайне от тренера. Куприянов же узнал — и обиделся. Но Осинов нашёл выход из ситуации: «Я спросил его: «Как могу отмазаться?» — «Забей быстрый гол, чтобы я был спокоен за результат». После того как Осинов забил, он подбежал к Куприянову и сказал: «Владимирыч, извини, быстрее не мог».

Почему же россиянин не попал в Книгу рекордов Гиннесса? «МИТОС» планировал, что достижение зафиксируют. Но при подаче заявки в Книгу оказалось, что нужно заплатить денежную комиссию. У «МИТОСа», как и у Осинова, не оказалось на это средств.

Если же гол Иванова окажется быстрее мяча Оливейры, то найдёт ли «Машук-КМВ» деньги на попадание в Книгу рекордов?