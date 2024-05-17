«Барса» захлопнула гонку с «Жироной». Команде-сенсации теперь поможет только чудо

«Жирона» устроила на финише сезона те ещё поддавки: упустила победу над «Алавесом» (2:2) на 90+9-й минуте и проиграла дома «Вильярреалу» (0:1). Чтобы создать комфортный задел в четыре очка перед соседями за два тура до финиша, «Барселоне» нужно было перебороть «Альмерию». Ту самую, которая давно потеряла шансы на спасение и пропускает в среднем по два гола за матч. Что здесь могло пойти не так? Ничего и не пошло.

В запасе у каталонцев снова остались Феликс и Роке. Как и Канселу. Зато с первых минут вышли нечастые гости основы — 17-летний Форт и Ферран. Чуйка Хави сработала, ведь первый как раз организовал гол на 14-й минуте: ювелирно подал с левого фланга (между прочим, неродного) на Фермина, который оторвался от опекунов и точно кивнул головой. Мяч с отскоком от газона залетел в ворота.

Футболисты «Барселоны» после гола Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Игроки «Альмерии» давали «Барселоне» столько свободы, будто они все разом забыли про слово «прессинг». Сине-гранатовые спокойно катали мяч в лучших традициях времён Пепа Гвардиолы. Правда, игра в атаке была типичной для последних лет — остроты и изобретательности ей явно не хватало. Ямал обошёл Чуми и с нерабочей правой ноги стрельнул в штангу — больше в первом тайме голевых моментов команда не создала.

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Зато аутсайдер хоть и ужасен в обороне, неплох впереди. Один на один выбегал Баптистао, бил в штангу Эмбарба, несколько раз выручал тер Штеген. Но если бы «Альмерия» нормально реализовывала шансы, то не торчала бы на 20-м месте. Перед игрой с «Барсой» ожидаемых голов в Ла Лиге у неё было 45,38, реальных — 35. Комментарии излишни.

В начале второго тайма щедрость хозяев и вовсе обрела вселенский масштаб: Лосано после отскока без сопротивления расстреливал ворота примерно с 10 метров и промазал. Этих ребят, похоже, прокляли.

Энтони Лосано после неиспользованного момента в начале второго тайма Фото: Octavio Passos/Getty Images

Дальше наступило затишье, словно на поле бодались «Урал» и «Факел». До 68-й минуты, пока Фермин не оформил первый дубль за «Барсу». Атаку, кстати, разогнал Форт: отпасовал на Роберто, который прострелил на Лопеса. Чуми ему вообще не мешал, так что тот без помех прошил Максимиану.

В конце матча вышли Кристенсен, Канселу, Феликс и Роке. Но могли и не выходить — команды будто бы ждали финального свистка и доигрывали по инерции. «Барселона» почти гарантированно стала второй и пробилась в Суперкубок Испании: нужно убрать с пути либо «Райо Вальекано», либо «Севилью». А там и «Жироне» играть с «Валенсией» и «Гранадой».

Хави руководит «Барсой» на протяжении 100 матчей — как раз отметил юбилей с «Альмерией». Теперь их наверняка будет значительно больше — если тренера не уберут из-за слов о необходимости усиления состава.