В первый раз показали «Иронию судьбы» и «Рокки», создали Apple и «КАМАЗ», а ещё родились Роналдо, Тотти и Семак. В общем, интересного много!

Каким был мир, когда «Динамо» в последний раз становилось чемпионом. Прошло 48 лет!

Ничья с «Краснодаром» в финальном туре гарантированно приведёт «Динамо» к золоту, что станет эпохальным событием — в российской истории такого ещё не случалось, а в советской последний раз было аж в 1976-м. Вернее, в первой половине года, так как тогда из-за подготовки к Евро и Олимпиаде планировали перейти на систему «осень-весна» и разыграли два комплекта медалей — весенний и осенний. Что самое интересное, от перехода потом отказались. Но титулы никто не отнял.

За 48 лет выросло несколько поколений, для которых фраза «Московское «Динамо» — чемпион страны» — такая же фантастика, как летающие автомобили или универсальное лекарство от всех болезней. И вот бело-голубые практически сломили грустную для них традицию. А вот каким был мир, когда они прежде были лучшими.

31 января население Земли достигло 4 млрд человек. Сейчас нас в два раза больше.

Люди в 1976 году Фото: РИА Новости

С 4 по 15 февраля в австрийском Инсбруке прошли 12-е зимние Олимпийские игры. Участвовали лишь 37 стран в 10 видах спорта. Победу в общем зачёте одержал СССР с 13 золотыми, шестью серебряными и восемью бронзовыми медалями.

Сборная СССР на зимней Олимпиаде Фото: РИА Новости

16 февраля в СССР запустили главный конвейер «КАМАЗа» и собрали первый грузовик.

«КАМАЗ» Фото: РИА Новости

Прошёл и ЧМ по биатлону в итальянском Антхольце, который сейчас кажется безумно странным. Состоялась всего одна (!) гонка — мужской спринт, в которым все призовые места заняли советские спортсмены во главе с Александром Тихоновым. И всё, вот и весь турнир.

Александр Тихонов Фото: РИА Новости

Со 2 по 7 марта провели ЧМ по фигурному катанию. Здесь тоже без сенсаций: у СССР два золота, два серебра, одна бронза и первое место в зачёте. Триумфаторами стали Людмила Пахомова и Александр Горшков, а также Ирина Роднина и Александр Зайцев.

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: РИА Новости

1 апреля Стив Джобс вместе с двумя приятелями создал в собственном гараже компанию Apple.

Стив Джобс Фото: CORBIS/VCG via Getty Images

В апреле в польском Катовице провели ЧМ по хоккею. Сборная СССР Константина Локтева с Владиславом Третьяком и Валерием Харламовым стала второй, уступив Чехословакии.

Сборная СССР на ЧМ-1976 Фото: РИА Новости

7 мая генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев стал Маршалом СССР. Через шесть лет он скончается и уступит место главы Союза Юрию Андропову.

Леонид Брежнев Фото: РИА Новости

12 мая состоялся финал Кубка европейских чемпионов, где «Бавария» с Зеппом Майером, Францем Беккенбауэром, Карл-Хайнцем Румменигге, Ули Хёнесом и Гердом Мюллером минимально обыграла «Сент-Этьен».

«Бавария» Фото: Keystone/Getty Images

Зато немцев обыграли в финале чемпионата Европы — там Чехословакия добила ФРГ в серии пенальти (2:2, 5:3 пен.). И именно тогда в обиход вошло понятие «удар паненкой»! Той самой изящной закидушкой завершил матч Антонин Паненка.

Сборная Чехословакии Фото: Getty Images

С 17 июля по 1 августа гремела 11-я летняя Олимпиада. Да, вплоть до 1994-го её устраивали в один год с зимней. Советские спортсмены также были на высоте и возглавили общий зачёт с 49 золотыми, 41 серебряной и 35 бронзовыми медалями.

СССР на летней Олимпиаде Фото: EMPICS via Getty Images

9 августа СССР запустил автоматическую станцию «Луна-24». Аппарат слетал на Луну, спустился на её поверхность и 22 августа успешно вернулся на Землю, захватив образцы лунного грунта с глубины нескольких метров.

Станция «Луна-24» Фото: «Википедия»

9 сентября в Пекине на 83-м году жизни скончался лидер Китая Мао Цзэдун. Страна в тот день впала в отчаяние.

Мао Цзэдун Фото: Apic/Getty Images

16 сентября случилась трагедия в Ереване: с дамбы водохранилища рухнул в воду троллейбус с 92 пассажирами. 20 из них ценой здоровья героически спас случайно оказавшийся рядом чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян.

Трагедия в Ереване с Шаваршем Карапетяном Фото: РИА Новости

2 ноября президентские выборы в США выиграл демократ Джимми Картер, опередив по числу голосов республиканца и действующего президента Джеральда Форда. Индией рулила Индира Ганди, Северной Кореей — Ким Ир Сен, Румынией — Николае Чаушеску, Чили — Аугусто Пиночет. А в Испании попрощались с последним франкистским правителем и пришли к демократии.

Ганди, кстати, в июне того года посетила Москву и подписала декларацию о дальнейшем развитии дружбы и сотрудничества между СССР и Индией.

Джимми Картер/Индира Ганди/Николае Чаушеску Фото: Getty Images

Также в прокат вышло немало культовых кинокартин. Как мировых: «Рокки» с Сильвестром Сталлоне, «Таксист» с Робертом Де Ниро (обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля), «Блеф» с Адриано Челентано, «Игрушка» с Пьером Ришаром, «Кинг Конг» с юной Джессикой Лэнг. Так и советских: пронзительные «Белый Бим Чёрное ухо» с Вячеславом Тихоновым и «Аты-баты, шли солдаты» с Леонидом Быковым, мультфильмы «38 попугаев» и «Голубой щенок». Ещё впервые по телевидению 1 января показали «Иронию судьбы, или С лёгким паром!»

Сильвестр Сталлоне «Рокки»/Адриано Челентано «Блеф»/«Ирония судьбы» Фото: Кадры из К/Ф

В 1976-м появились на свет такие хиты, как Hotel California от The Eagles, T.N.T. от AC/DC и Dancing Queen от ABBA. Плюс тот год подарил миру множество известных музыкантов: вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона, Армина ван Бюрена, Сергея Жукова из «Руки Вверх!», Земфиру (*внесена в реестр иностранных агентов), Николая Баскова, Сандру Насич из Guano Apes.

Честер Беннингтон/Сергей Жуков/Николай Басков Фото: РИА Новости/Getty Images

Нельзя не вспомнить и про родившихся в 1976-м актёров: Риз Уизерспун, Колин Фаррелл, Бенедикт Камбербэтч, Сара Чок (её вы можете знать как Эллиот из легендарной «Клиники»), Эндрю Скотт, Райан Рейнольдс, Киллиан Мёрфи.

Колин Фаррелл/Бенедикт Камбербэтч/Киллиан Мёрфи Фото: Getty Images

Разумеется, родились и культовые футболисты: Роналдо, Руд ван Нистелрой, Алессандро Неста, Патрик Виейра, Франческо Тотти, Гути, Кларенс Зеедорф, Михаэль Баллак, Патрик Клюйверт, Фернандо Морьентес, Андрей Шевченко, Вадим Евсеев, Сергей Семак, Егор Титов, Роман Шаронов. Ну и нельзя не упомянуть Фёдора Емельяненко, хоть он и не пинал мяч.

Франческо Тотти/Егор Титов/Роналдо Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Доллар стоил 74 копейки. Неплохой курс, согласны?

Доллар/Советский рубль Фото: Getty Images

Будущий главный тренер «Динамо» Марцел Личка появился на свет в Чехословакии в июле 1977 года. То есть его родители решили завести ребёнка как раз в 1976-м. Интересное совпадение, правда? Осталось только выяснить, станет ли оно пророчески-чемпионским.