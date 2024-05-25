Чемпионский матч РПЛ, в котором проиграли все

Как же обидно «Динамо» упустило чемпионский титул (свой первый с 1976 года)! Бело-голубые не взяли в Краснодаре очко, которое могло стать «золотым». А вот команда Мурада Мусаева сделала в 30-м туре РПЛ то, что от неё требовалось, но подарила праздник не себе – Санкт-Петербургу.

Ход этой игры диктовался мотивацией команд. «Краснодару» требовалась победа, а «Динамо» устраивала ничья. Хозяева пытались забрать мяч, а москвичи надеялись использовать свободное пространство и забить на контрвыпаде. Но поначалу лидер РПЛ не садился глубоко к своей штрафной – бело-голубые стремились встречать «быков» высоко. В целом же игра получалась немного сумбурной, но боевой. Настоящая чемпионская рубка. Судья Карасёв не свистел в эпизодах 50 на 50, однако периодически пропускал очевидные нарушения: Кордоба «без фола» разбил нос Бальбуэне, Тюкавин (он всё же вышел в основе, несмотря на травму) не заработал потенциально опасный штрафной, получив удар по ноге в 17-18 метрах от ворот.

В дебюте «Динамо» всё же заработало несколько стандартов, но это были ни к чему не приведшие угловые. А на четвёртой минуте первый голевой момент в игре создал тот, кто и должен решать большие матчи – звезда РПЛ из «Краснодара». Сперцян на пути к воротам впечатляюще обыграл Лаксальта и Бальбуэну и сделал пас на Кривцова, а тот не попал из полукруга. Затем «Краснодар» смог прижать «Динамо» к штрафной Лещука – бело-голубых всё-таки придавил груз результата. Какие были нервы! Однажды голкипер «Динамо» даже устроил мини-конфликт со своими парагвайскими центрбеками, когда Бальбуэна высказал Лещуку за невыход из ворот.

Преимущество «Краснодара» по владению выросло до 70% против 30%. В многочисленных позиционных атаках хозяева оставляли тройку сзади, а правый защитник Олусегун и левый вингер Виктор Са создавали ширину. Батчи смещался справа в центр, чтобы работать между линий. Не самая очевидная роль для вингера, который силён скорее на пространстве, в игре на скорости. И на исходе получаса матча «Краснодар» забил! Виктор Са забросил мяч на Кордобу, а колумбиец сместился в центр и пробил – мяч рикошетом от Фернандеса залетел в сетку. Вот только переполненный краснодарский стадион рано радовался. Современная техника нарисовала линии, которые показали, что Кордоба, получая пас, чуть-чуть залез в офсайд. Карасёв на весь стадион объявил об отмене гола.

В первом тайме соперники по такой довольно закрытой игре нанесли всего четыре удара по воротам (в створ – 0:1). Кордобе и Тюкавину не хватало хороших передач, оба ни разу не встретились с мячом в чужой штрафной. Динамовец и вовсе сделал всего пять касаний. А лучший момент перед перерывом создали бело-голубые, когда Карраскаль после ошибки Олусегуна выскочил на ударную позицию. Голкипер Сафонов напомнил, почему он интересен Парижу.

Второй тайм начался с серии угловых «Краснодара». Из трёх опасным моментом завершился лишь один, когда Черников внезапно вынырнул у линии вратарской, но пробил не тем «углом» головы. Владея мячом, «быки» понимали, как они хотят развивать своё позиционное наступление. И, кажется, это уже от Мусаева. Великолепный Кордоба нашёл свой потерянный гол на 52-й минуте. Эта атака получилась благодаря рывку вперёд Оласы, а колумбийский центрфорвард продавил во вратарской Фернандеса и забил первым ударом в створ. Какой же ты мастер, Джон!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Гол «Краснодара» изменил игру. «Динамо» раскрылось – команда Мусаева получила свободное пространство. Личка поменял Карраскаля, не сверкнувшего в свой 26-й день рождения (15 потерь владения, 0 передач под удар), на Бителло. При участии бразильца бело-голубые сразу же стали создавать опасность. Стоило ли Личке оставлять на скамейке такого креативного игрока? Однажды «Краснодар» от пропущенного мяча спас герой вечера Оласа.

В концовке напряжение было невероятным! Переполненный стадион заряжал свою команду энергией, но игроков хозяев затрясло: «Краснодар» стал прижиматься, лишился баланса. «Динамо» давило – гол назревал. Команда Лички дважды подряд попала в штангу: Чавес из-за штрафной с подбора, Фернандес – после углового.

И тут… «Динамо» подвёл неудачно вышедший на замену Паршивлюк – схватил две жёлтые карточки за три минуты. Опытный защитник просто не справился с эмоциями. Первый фол вообще «детский»: Паршивлюк толкнул Сперцяна, заставляя его быстрее уходить на замену. После этого заведённый Сергей ещё и въехал в ногу Черникову. Оба предупреждения – заслуженные.

«Динамо» здорово везло в некоторых из последних матчей в ходе серии из шести побед. Но на юге России удача ушла. После двух попаданий в штанги бело-голубые создали ещё голевой моментов вдесятером, однако Грулёв не попал головой. Так «Краснодар» выиграл. И сделал чемпионом «Зенит».