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Футболист Фёдор Смолов не стал чемпионом с Динамо: достижения, биография, карьера

«Мне не суждено стать чемпионом России». Новая трагедия Фёдора Смолова
Георгий Илющенко
Новая трагедия Фёдора Смолова
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Один из лучших бомбардиров в истории РПЛ снова остался без золота.

«Динамо» для гарантированного чемпионства нужно было не проиграть на выезде «Краснодару». Не получилось — минимальное поражение.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 52'    
Удаления: нет / Паршивлюк – 89'

Марцел Личка выпустил на последних минутах Фёдора Смолова — типичная ситуация для нынешнего сезона. Нападающий возможностью не воспользовался. И упустил самый реальный за всю карьеру шанс выиграть РПЛ.

«Я написал жене, что мне не суждено стать чемпионом России. Это расстраивает», — сказал Фёдор «Чемпионату».

Фёдор Смолов опять не стал чемпионом

Фёдор Смолов опять не стал чемпионом

Фото: РИА Новости

Пессимизм Смолова понять можно. Шестой бомбардир в истории Премьер-Лиги со 108 голами (круче только Дзюба, Веретенников, Кержаков, Кириченко и Лоськов) дважды брал Кубок России с «Локомотивом», но так ни разу и не завоевал золотую медаль РПЛ:

  • сезон-2008: 18-летний Смолов провёл семь матчей за «Динамо», забил «Крыльям» (3:3) и взял бронзу. Отставание от чемпионского «Рубина» — шесть очков;
  • сезон-2009: динамовцы стали только восьмыми. У Смолова — 0 результативных действий за 18 матчей;
  • сезон-2010/2011: в «Фейеноорде» у Фёдора 1+1 за 11 матчей и всего лишь 10-е место;
  • сезон-2011/2012: два гола Смолова за 23 игры не помогли «Динамо» войти в тройку лидеров — четвёртое место;
  • сезон-2012/2013: 15 матчей, 0 голов и столько же ассистов за «Анжи» привели к бронзе — спасибо звёздным партнёрам;
  • сезон-2013/2014: полгода в «Динамо», полгода в «Анжи» — 2+1 за 24 матча, четвёртое место москвичей и последнее махачкалинцев;
  • сезон-2014/2015: прорывной год в «Урале» с 8+2 за 22 встречи, но с екатеринбуржцами за медали бороться трудно — 13-я позиция;
  • сезон-2015/2016: феноменальные 20+8 в «Краснодаре» и только четвёртое место;
  • сезон-2016/2017: 18+1 и аналогичный результат;
  • сезон-2017/2018: 14+6 и вновь четвёртая позиция;
  • сезон-2018/2019: 6+2 в «Локомотиве», который разменял чемпионство без Смолова на второе место с ним. «Зенит» оторвался аж на восемь очков;
  • сезон-2019/2020: 3+3 за полгода в «Локо» (серебро и «-15» от «Зенита»), полгода в «Сельте» с двумя голами за 14 встреч. Смолов забил «Барсе» и «Реалу», но в целом аренда получилось провальной — выкупать его логично не стали;
  • сезон-2020/2021: 7+3 за 21 матч в «Локомотиве» — снова бронза и минус девять от «Зенита»;
  • сезон-2021/2022: 7 голов в 15 играх за «Локо», 5 за «Динамо» в 11 матчах и ещё одна бронза, только теперь с бело-голубыми. «Зенит» впереди на 12 очков, а красно-зелёные стали шестыми;
  • сезон-2022/2023: 10+2 в 24 матчах и девятая строчка.
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По сути, единственный реальный шанс зацепить золото был только в этом сезоне. И вот он упущен. Смолов пока не собирается заканчивать — даже в 34 года. Уже понятно, что он стал легендой российского футбола. Но только за такой статус не вешают на шею медаль. Тот же Веретенников согласится.

Фёдор подтвердил, что следующий сезон проведёт в «Динамо». Тем не менее в нынешнем он стал игроком запаса и все четыре гола забил к середине сентября. А дальше — пустота и выходы на замену в концовках. Даже если бело-голубые вновь будут близки к титулу, Смолов, видимо, останется на втором плане.

У Смолова была реальная возможность перейти в «Зенит» — ещё перед домашним ЧМ-2018, где он исполнил ту самую паненку в серии пенальти с Хорватией и на время стал самой ненавистной персоной в России. Он ей не воспользовался. И остался без чемпионства. Радует, что сейчас, кажется, новую трагедию (а такой исход гонки для «Динамо» иначе как трагедией для команды не назовёшь) Фёдор принял спокойнее:

Фёдор Смолов
Фёдор Смолов
нападающий «Динамо»

«Марцел на установке сказал, что мы будем играть только на победу. Надо отдать должное «Краснодару», что они вышли и за последние семь матчей были самыми мотивированными. Было видно, что они настроены победить, а мы, к сожалению, как будто не справились с давлением и важностью этого матча. С нами сыграло злую шутку то, что мы могли сыграть вничью и добиться нужного результата. Я рад, что в этом сезоне нам удалось биться за титул до последнего тура. Поэтому концентрируюсь на положительных моментах в «Динамо».

Шанс на золото у Смолова ещё будет.

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