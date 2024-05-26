«Кажется, умру и не увижу свою команду с золотом». Слёзы и злость на стадионе «Динамо»

Болельщиков «Динамо» уже за день до матча с «Краснодаром» охватывал мандраж: друзья-динамовцы делились, что от нарастающего волнения перед важным днём сводило живот и щемило сердце. Их можно понять: 48 лет ожиданий и надежд – срок немалый, а тут спустя столько времени золото было как никогда близко. Кто-то поехал в Краснодар, кто-то остался в Москве. И пошёл на арену, где клуб организовал просмотр матча для всех желающих.

Для особо переживающих на стадионе продавали «Чай валерьяныч», но, судя по ароматам, витавшим в чаше, успокаивался народ совсем не травяным сбором.

Для особо переживающих на стадионе продавали «Чай валерьяныч» Фото: «Чемпионат»

Большая часть хоккейной арены была заполнена – пустыми остались небольшие островки близ большого экрана. На трибунах были заметны самые разные лица: от поколения, заставшего последнее чемпионство «Динамо» в 1976-м, до детей, которым любовь к команде досталась по наследству.

«Я болею за «Динамо» 14 лет, – поделился Максим. – Так уж получилось, что в нашей семье любовь к этой команде передалась сначала от дедушки к моему папе, а от него – уже мне. Любовь эта сложная, но интересная. Верю, что сегодня наконец настанет тот день, когда все мои страдания воздадутся сполна. Эти парни могут! Могут. Я верю».

Надежда перемешивалась с напряжением – риск, что в таком важном матче всё может пойти не по плану, был слишком велик. К середине первого тайма тревога на лицах стала ещё заметнее: «Динамо» ошибалось и позволяло «Краснодару» подбираться к воротам Лещука. Каждый фол (а их со стороны «Краснодара» было немало) воспринимался протяжным недовольным гулом, судейские решения – громкими и нецензурными ругательствами. Когда «Краснодар» забил, народ схватился руками за головы. Но Карасёв отменил гол – и теперь народ уже выдохнул.

Болельщики гнали команду, как будто игроки могли их услышать через телеэкран. Из-за акустики на хоккейной арене было так громко, словно мы на какое-то время перенеслись в славные времена без Fan ID. Про него, кстати, тоже вспомнили: небольшой островок активных болельщиков несколько раз напомнил, что паспорт болельщика убивает футбол.

Активные болельщики «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В перерыве в гуле обсуждений первого тайма проскакивало разочарование: игра «Динамо» не впечатляла.

«Я болею за «Динамо» с 60-го – помню чемпионство и 1963-го, и последнее, 1976-го, – поделился Александр. – У меня ситуация однозначная: как бы ни играли, буду за них болеть. Конечно, хотелось бы, чтобы побеждали. Может быть, в этом году удастся. Я-то верю всегда, а вот получится ли… Пока у меня никаких чувств – только напряжение. Игра, как и во всём сезоне, – очень нервная. И не в нашу пользу. Повезло, что гол отменили».

Второй тайм начался с новой порции надежд, но уже через семь минут всё вновь рухнуло. Когда «Краснодар» забил, на арене на секунд 10 воцарилась тишина – народ как будто не понял, что только что произошло. Потом кто-то засмеялся, кто-то начал обвинять соседа, что тот занял его фартовое место (в этот вечер вообще много внимания уделялось суевериям – от параллелей с високосным годом, каким был и 1976-й, до счастливых шарфиков). Следом загорелись экраны телефонов – «Зенит» пропустил от «Ростова», и болельщики снова активно включились в поддержку.

Ближе к концу матча арена наэлектризовалась. «Краснодар» прижался, а «Динамо» начало давить – казалось, что гол был близок: Чавес из-за штрафной с подбора попал в штангу, Фернандес после углового отправил мяч туда же. Но тут Паршивлюк схватил сначала одну жёлтую, потом и ещё одну, уложившись всего в три минуты. Чувство, что всё потеряно, постепенно начало растекаться по трибунам гулом разочарования.

За несколько минут до свистка активный островок затянул полное боли и отчаяния «сколько можно, вы надоели (в оригинале было использовано нецензурное слово. – Прим. «Чемпионата»)», а мужчины в возрасте двинулись к выходу, посылая всех и вся далеко и надолго. Кто-то продолжал молиться, надеясь на чудо, кто-то же закрыл лицо руками, понимая, что ни одна молитва уже не поможет. Мечты и надежды динамовских болельщиков рухнули. На их место пришла злость. На игроков, которые попадали в штанги или отправляли мяч на трибуну. На судью, который, по их мнению, подсуживал «Краснодару». На судьбу, которая в очередной раз сыграла с ними злую шутку.

Накал эмоций был такой, что молодой парень даже подрался с мужчиной постарше. Их взгляды относительно происходящего не сошлись. Поникшие лица, грусть и разговоры о несправедливости – болельщикам «Динамо» искренне хотелось посочувствовать.

«Кажется, я умру, так и не увидев свою команду с золотыми медалями, – парировал мужчина лет 60. – «Динамо» – моя любовь и мой крест, чёрт возьми».

«Да пошло оно всё», – махнул рукой его спутник.