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Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2024: Зенит может купить нападающего — Соболев, Кордоба, Гуарирапа, Йович, Рони

Вместо Соболева — экс-игрок «Реала»? «Зенит» активно ищет нового нападающего
Анатолий Романов
Чемпионат России, трансферы РПЛ, лето-2024
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У чемпиона России было не менее пяти кандидатов на усиление атаки.

«Зенит», кажется, определил главную трансферную цель на летнее окно – подписание нападающего. Несмотря на то что команда Сергея Семака защитила чемпионский титул, петербуржцы по забитым за сезон РПЛ голам поделили лишь третье место с «Локомотивом» (52). А по ударам по воротам в среднем за игру (13,6) и по попаданиям в створ (5,0) стали и вовсе четвёртыми. Из игроков группы атаки стабильно радовал голами только лучший бомбардир лиги Матео Кассьерра, хотя даже колумбиец пережил спад результативности во второй части чемпионата.

В общем, желание «Зенита» усилить линию нападения понятно. Инсайдеры приписывают сине-бело-голубым интерес к разным форвардам. Рассказываем о кандидатах на переезд в Санкт-Петербург, чьи имена появлялись в новостях за последний месяц.

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Александр Соболев, «Спартак»

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный пока что трансферный слух российского межсезонья – переговоры «Зенита» по поводу покупки игрока своего самого принципиального соперника. Нетрудно догадаться, как поклонники петербургской команды восприняли бы подписание Соболева, но Александр был бы не первым в такой ситуации. Артём Дзюба хейт фанатов сине-бело-голубых выдержал.

Сообщалось, что в контракте нападающего с московским клубом прописаны отступные в размере € 30 млн, но «Спартак» готов рассмотреть трансфер Соболева за € 20-22 млн без учёта бонусов. Александр провёл не самый успешный свой сезон в составе красно-белых, набрав 5+5 в 27 матчах РПЛ. Впрочем, в Кубке России он забил ещё пять голов и сделал три голевые передачи в семи играх.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не опроверг интерес клуба к Соболеву.

«Трансферные слухи не комментируем. Работа началась. Всё будете узнавать вовремя. Игрок из «Спартака»? У нас и Дзюба был, и Быстров возвращался из «Спартака». Запретов нет». – сказал Медведев.

Джон Кордоба, «Краснодар»

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Уже не первое трансферное окно «Зениту» приписывают интерес к нападающему «Краснодара». Если бы Кордоба перешёл в петербургскую команду, в атаке у чемпионов России сложился бы колумбийский дуэт Кассьерра – Кордоба. Это разноплановые форварды, которые, скорее всего, хорошо бы дополняли друг друга.

Однако стало известно, что «Краснодар» категорически отказался продавать Кордобу в «Зенит». По информации телеграм-канала «Мутко против», владельцу «быков» Сергею Галицкому очень не понравилось, что представители петербургского клуба решили сначала договориться с колумбийцем напрямую. Переговоры были фактически сразу остановлены «в довольно жёсткой форме».

Таким образом, Кордобы в «Зените», видимо, не будет. В завершившемся сезоне он сыграл 32 матча в РПЛ и Кубке России, забил 18 мячей и сделал три голевые передачи.

Сауль Гуарирапа, «Сочи»

Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ещё один вариант для «Зенита» в российском чемпионате – более бюджетный, но с меньшей гарантией качества. У Гуарирапы пока нет подтверждённого временем уровня в РПЛ, хотя прошедшие полгода на правах аренды он провёл в «Сочи» действительно хорошо. Приехавший прямо из Венесуэлы нападающий в 11 матчах за южан забил девять мячей. После такого яркого перформанса новичка сочинский клуб воспользовался правом выкупа Сауля у «Каракаса» за € 900 тысяч, по данным Transfermarkt.

Сообщалось, что Гуарирапа находится в шорт-листе чемпионов России на случай ухода из команды Кассьерры или кого-то ещё из легионеров. Кроме того, интерес к Саулю есть и у других клубов РПЛ. Значит, венесуэлец вряд ли задержится в Первой лиге, куда, несмотря на голы легионера, свалился «Сочи».

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Лука Йович, «Милан»

Лука Йович

Лука Йович

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Самый свежий трансферный инсайд относительно «Зенита» – петербургский клуб делал запрос по нападающему «Милана» и сборной Сербии. Об этом сообщил итальянский журналист Маттео Моретто. По его данным, о возможности подписания Йовича узнавали также клубы из Саудовской Аравии.

Контракт Йовича с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, то есть менее чем через месяц нападающий станет свободным агентом. Но в договор включена опция продления по желанию сторон. Итальянский клуб предложил пролонгировать соглашение, однако сам Лука попросил время на раздумья, поскольку хочет понять, какая роль ему будет отведена в клубе. «Милан» меняет тренера – место Стефано Пиоли должен занять Паулу Фонсека, и это заставляет серба задаваться вопросами.

Йовичу всего 26, но ещё недавно казалось, что его карьера на высоком уровне близка к закату. Пять лет назад «Реал» купил Луку за € 63 млн у «Айнтрахта», однако в Мадриде серб не заиграл. В «Фиорентине» в предыдущем сезоне он тоже был нестабилен. Тем не менее в «Милане» он провёл достаточно хороший год – 9+1 в 30 матчах, при этом в основе вышел только 11 раз. Кстати, отец Йовича Милан играл в России.

Рони, «Палмейрас»

Рони

Рони

Фото: Pedro Vilela/Getty Images

Возможно, «Зенит» увеличит количество бразильцев в составе за счёт нового нападающего из этой страны. В конце мая стало известно, что петербургский клуб рассматривает кандидатуру Рони из «Палмейраса». Других деталей потенциальной сделки не было, а Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в € 10 млн.

Рони отыграл за «Палмейрас» четыре с половиной года, завоевал по два золота чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорес. В марте 2023-го дебютировал за сборную, приняв участие в трёх товарищеских матчах. Но забить не сумел. Потом у Рони сложилась такая же ситуация, как у Артура перед трансфером из «Палмейраса» в «Зенит». Он стал терять доверие португальского тренера Абеля Феррейры, выпадал из основы.

В нынешнем сезоне Рони в 15 матчах Серии А, Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии забил только два мяча и сделал три голевые передачи. Очевидно, «Палмейрас» готов к трансферу своего нападающего.

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