Пиво, еда и самолёты. На Евро-2024 будет много запретов — могут даже посадить в тюрьму

До чемпионата Европы – 2024 в Германии всего несколько дней: все участники определены, жеребьёвка состоялась, места проведения всех матчей известны. Правила и запреты, впрочем, тоже – некоторые из них довольно интересные.

🚌 УЕФА посоветовал командам не летать на самолётах

Футбол – углеродоёмкий бизнес: перелёты команд и болельщиков, освещение стадионов, подготовка газона, кейтеринг – всё это из-за своих огромных объёмов влияет на экологию. По этой причине в организации крупных турниров всё больше внимания уделяется устойчивому развитию: например, Катар в своей заявке на проведение ЧМ указывал, что хочет сделать турнир самым экологически чистым в истории. Переработка воды, высадка деревьев, использование материалов, сокращающих выбросы, и «чистых» технологий, полный разбор одного стадиона – всё это было в обещаниях властей страны.

ФИФА также продвигала турнир как первый углеродно нейтральный, но эксперты и активисты ещё до начала чемпионата мира поставили под сомнения все утверждения сторон. Швейцарская комиссия спустя полгода после турнира постановила, что обещания ФИФА оказались ложными и не были подкреплены соответствующими доказательствами.

УЕФА тоже придерживается «зелёной» стратегии – организация заявила, что «устойчивое развитие – фундаментальная тема, определяющая заявку на Евро-2024». Обещания в этот раз такие:

оптимизация отходов;

повторное использование продукции;

сокращение отходов;

сокращение потребления воды;

переход на возобновляемые источники энергии;

сокращение потребления электроэнергии;

повышение осведомлённости и пропаганда «зелёной» повестки;

создание климатического фонда;

измерение выбросов углерода в атмосферу;

сокращение выбросов углерода;

УЕФА попросил команды избежать перелётов между городами проведения матчей. В рекомендациях организации говорится, что командам лучше совершать поездки продолжительностью около трёх часов автомобильным или железнодорожным транспортом, чтобы сократить выбросы. Федерация футбола Англии, например, решила прислушаться, поэтому английская сборная поедет на матч с Данией во Франкфурт на автобусе – дорога туда-обратно займёт шесть часов.

АВТОБУС НА ЕВРО-2024 Фото: Christian Kaspar-Bartke — UEFA/UEFA via Getty Images

🚅 Для владельцев билетов проезд бесплатный. На поезда между городами будут скидки

Бесплатный проезд – это уже база крупных турниров. Для всех владельцев билетов проезд на общественном транспорте будет бесплатным в рамках одного региона в течение 36 часов (с 6 утра в день матча до 18:00 следующего дня). УЕФА отмечает, что весь транспорт будет экологичным.

Для болельщиков, которые планируют путешествовать по Германии (например, из Берлина в Мюнхен), предусмотрены скидки на поезда Deutsche Bahn: билет 2-го класса будет стоить € 29,9, 1-го (с бронированием места) – € 39,9. Также есть Interrail Pass, который позволяет получить скидку 25% на покупку билета на поезд из 32 европейских стран. Всё для того, чтобы болельщики добирались на матчи не на самолётах.

ВОКЗАЛ В ГЕРМАНИИ Фото: Maryam Majd/Getty Images

⚽️ Никакого Fan ID

Опыт ЧМ-2018, Евро-2020 (Fan ID был в Санкт-Петербурге) и ЧМ-2022 власти Германии решили не повторять. Всем владельцам билетов нужно будет получать визу, если она требуется для въезда в Германию. А для прохода на стадион достаточно лишь билета.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Шотландцам сначала запретили волынки, а потом всё же разрешили

УЕФА давно запретил проносить на стадион любые инструменты и механические устройства, издающие звук, а перед Евро-2024 этот запрет сняли. Но при одном условии: если инструменты будут зарегистрированы в национальной футбольной ассоциации. Так что шотландцы, которые больше всех были обеспокоены проносом волынок, выдохнули.

ШОТЛАНДСКИЕ ФАНАТЫ Фото: Craig Williamson/SNS Group via Getty Images

🍎Яблокам — нет, сосискам — да

Как пишет RTL, оргкомитет Евро-2024 запретил болельщикам проносить на стадион какую-либо еду и напитки. Яблоки, бананы, батончики, вода – всё мимо. Такой запрет ввели для того, чтобы повысить продажи традиционных блюд (немецких сосисок в частности!), которые будут продаваться на аренах. А ещё с собой нельзя проносить:

мегафоны.

вувузелы;

фейерверки и файеры;

свистки (хорошо, что Марокко не участвует – фанаты расстроились бы);

жидкости для электронных сигарет;

вейпы.

🍺Британцев попросили быть осторожнее с немецким пивом

Правительство Великобритании просит болельщиков быть осторожными: в официальном гайде говорится, что немецкое пиво крепче британского. А сильно пьяных могут не пустить на стадион или даже задержать – ожидается, что полиция Германии будет жёсткой в отношении пьянства и нарушения общественного порядка.

🛂1600 английских и валлийских болельщиков должны сдать свои паспорта до конца турнира

Власти Великобритании не только предупреждают, но и запрещают: около 1600 фанатов, которые ранее нарушали правила правопорядка, не смогут поехать на Евро в Германию. «С 4 июня более 1600 человек в Англии и Уэльсе, которым запрещён доступ на футбольные стадионы, должны будут сдать свои британские паспорта полиции до конца турнира», — сообщило Министерство внутренних дел. Тем, кто не подчинится этому правилу или попытается «поехать в Германию или соседние страны» во время Евро, может грозить «крупный штраф» и тюремное заключение сроком до шести месяцев.

БРИТАНСКИЕ ФАНАТЫ Фото: MI News/NurPhoto via Getty Images

🙅‍♂️adidas запретил продажу формы сборной Германии с номером 44

Спортивный бренд недавно представил новую форму, в которой немецкая сборная сыграет на Евро-2024. И всё бы ничего, но из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС. Никто из футболистов под таким номером не играет, но вот кто-то из болельщиков вполне мог заказать себе футболку с нанесением 44 на спине и груди. Однако компания adidas решила, что такого быть не должно.

🛂Германия усилит контроль на границах

Между странами шенгенской зоны нет пограничного контроля, однако во время турнира Германия будет проводить проверки на всех своих границах. Министр внутренних дел Нэнси Фазер сообщила ежедневной газете Rheinische Post, что это необходимо, «чтобы предотвратить проникновение в страну возможных жестоких преступников, а также для того, чтобы как можно лучше защитить крупное международное мероприятие» и снизить риск попадания в страну хулиганов, а также исламских и других экстремистов.