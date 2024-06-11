За кого вы будете болеть на Евро-2024?

Евро-2024 начинается на этой неделе! Нас ожидает целый месяц крутого футбола. Да, сборная России не сыграет на турнире, но на чемпионате Европы вы наверняка кого-то поддержите. Расскажите нам – кого? Мы составляем народный рейтинг сборных-участниц Евро. Если вы будете поддерживать ту или иную команду, то просто голосуйте за неё.
В ходе голосования сборные распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сборная Сербии
Группа: Словения, Дания, Англия
Сборная Венгрии
Группа: Германия, Шотландия, Швейцария
Сборная Грузии
Группа: Турция, Португалия, Чехия
Сборная Италии
Группа: Испания, Хорватия, Албания
Сборная Хорватии
Группа: Испания, Италия, Албания
Сборная Португалии
Группа: Грузия, Турция, Чехия
Сборная Нидерландов
Группа: Польша, Франция, Австрия
Сборная Германии
Группа: Шотландия, Венгрия, Швейцария
Сборная Испании
Группа: Хорватия, Италия, Албания
Сборная Англии
Группа: Словения, Дания, Сербия
Сборная Франции
Группа: Польша, Нидерланды, Австрия
Сборная Словакии
Группа: Украина, Бельгия, Румыния
Сборная Шотландии
Группа: Германия, Венгрия, Швейцария
Сборная Бельгии
Группа: Украина, Словакия, Румыния
Сборная Турции
Группа: Грузия, Португалия, Чехия
Сборная Украины
Группа: Бельгия, Словакия, Румыния
Сборная Словении
Группа: Дания, Англия, Сербия
Сборная Дании
Группа: Словения, Англия, Сербия
Сборная Албании
Группа: Испания, Хорватия, Италия
Сборная Австрии
Группа: Польша, Нидерланды, Франция
Сборная Швейцарии
Группа: Германия, Шотландия, Венгрия
Сборная Чехии
Группа: Грузия, Турция, Португалия
Сборная Румынии
Группа: Украина, Бельгия, Словакия
Сборная Польши
Группа: Нидерланды, Франция, Австрия