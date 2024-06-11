За кого вы будете болеть на Евро-2024?

Евро-2024 начинается на этой неделе! Нас ожидает целый месяц крутого футбола. Да, сборная России не сыграет на турнире, но на чемпионате Европы вы наверняка кого-то поддержите. Расскажите нам – кого? Мы составляем народный рейтинг сборных-участниц Евро. Если вы будете поддерживать ту или иную команду, то просто голосуйте за неё.

В ходе голосования сборные распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.