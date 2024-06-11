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Чемпионат Европы — 2024, за какую сборную вы будете болеть, рейтинг, Франция, Англия, Германия, Испания, Италия, Сербия

За кого вы будете болеть на Евро-2024?
Никита Паглазов
За кого вы будете болеть на Евро-2024?
Аудио-версия:
Комментарии
Франция? Англия? Или, может, Сербия с Грузией?

Евро-2024 начинается на этой неделе! Нас ожидает целый месяц крутого футбола. Да, сборная России не сыграет на турнире, но на чемпионате Европы вы наверняка кого-то поддержите. Расскажите нам – кого? Мы составляем народный рейтинг сборных-участниц Евро. Если вы будете поддерживать ту или иную команду, то просто голосуйте за неё.

Все составы команд на Евро-2024:
Игрок Чехии пропустит Евро из-за падения с велосипеда! Заявки сборных на ЧЕ-2024. LIVE
Live
Игрок Чехии пропустит Евро из-за падения с велосипеда! Заявки сборных на ЧЕ-2024. LIVE

В ходе голосования сборные распределяются по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какую сборную вы поддержите на Евро-2024?
Сборная Сербии
Фото: Linnea Rheborg/Getty Images
1 место

Сборная Сербии

Группа: Словения, Дания, Англия

Сборная Венгрии
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
2 место

Сборная Венгрии

Группа: Германия, Шотландия, Швейцария

Сборная Грузии
Фото: Filip Filipovic/Getty Images
3 место

Сборная Грузии

Группа: Турция, Португалия, Чехия

Сборная Италии
Фото: Domenico Cippitelli/Getty Images
4 место

Сборная Италии

Группа: Испания, Хорватия, Албания

Сборная Хорватии
Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images
5 место

Сборная Хорватии

Группа: Испания, Италия, Албания

Сборная Португалии
Фото: Sylvain Dionisio/Getty Images
6 место

Сборная Португалии

Группа: Грузия, Турция, Чехия

Сборная Нидерландов
Фото: Rene Nijhuis/Getty Images
7 место

Сборная Нидерландов

Группа: Польша, Франция, Австрия

Сборная Германии
Фото: Alex Grimm/Getty Images
8 место

Сборная Германии

Группа: Шотландия, Венгрия, Швейцария

Сборная Испании
Фото: Rafa Babot/Getty Images
9 место

Сборная Испании

Группа: Хорватия, Италия, Албания

Сборная Англии
Фото: Richard Pelham/Getty Images
10 место

Сборная Англии

Группа: Словения, Дания, Сербия

Сборная Франции
Фото: Jose Breton/Getty Images
11 место

Сборная Франции

Группа: Польша, Нидерланды, Австрия

Сборная Словакии
Фото: Christian Hofer/Getty Images
12 место

Сборная Словакии

Группа: Украина, Бельгия, Румыния

Сборная Шотландии
Фото: Ian MacNicol/Getty Images
13 место

Сборная Шотландии

Группа: Германия, Венгрия, Швейцария

Сборная Бельгии
Фото: Dursun Aydemir/Getty Images
14 место

Сборная Бельгии

Группа: Украина, Словакия, Румыния

Сборная Турции
Фото: Andrea Staccioli/Getty Images
15 место

Сборная Турции

Группа: Грузия, Португалия, Чехия

Сборная Украины
Фото: Andrzej Iwanczuk/Getty Images
16 место

Сборная Украины

Группа: Бельгия, Словакия, Румыния

Сборная Словении
Фото: Jurij Kodrun/Getty Images
17 место

Сборная Словении

Группа: Дания, Англия, Сербия

Сборная Дании
Фото: Stuart Franklin/Getty Images
18 место

Сборная Дании

Группа: Словения, Англия, Сербия

Сборная Албании
Фото: Nicolò Campo/Getty Images
19 место

Сборная Албании

Группа: Испания, Хорватия, Италия

Сборная Австрии
Фото: Christian Hofer/Getty Images
20 место

Сборная Австрии

Группа: Польша, Нидерланды, Франция

Сборная Швейцарии
Фото: Charles McQuillan/Getty Images
21 место

Сборная Швейцарии

Группа: Германия, Шотландия, Венгрия

Сборная Чехии
Фото: Jasmin Walter/Getty Images
22 место

Сборная Чехии

Группа: Грузия, Турция, Португалия

На Евро-2024 команды и болельщиков ждут необычные правила:
Пиво, еда и самолёты. На Евро-2024 будет много запретов — могут даже посадить в тюрьму
Пиво, еда и самолёты. На Евро-2024 будет много запретов — могут даже посадить в тюрьму
Сборная Румынии
Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images
23 место

Сборная Румынии

Группа: Украина, Бельгия, Словакия

Сборная Польши
Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images
24 место

Сборная Польши

Группа: Нидерланды, Франция, Австрия

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