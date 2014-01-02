Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Соса прошёл медицинское обследование в "Атлетико"

Соса прошёл медицинское обследование в "Атлетико"
Футбол / Испания 0

Аргентинский полузащитник Хосе Соса прошёл медицинское обследование в мадридском «Атлетико», информирует испанская пресса. Соса не делал никаких заявлений относительно своего перехода в мадридский клуб, за который он будет выступать в ближайшие шесть месяцев на правах аренды с правом последующего выкупа.

Напомним, что ранее 28-летний капитан харьковского «Металлиста» изъявил желание покинуть Украину и перебраться в более сильный чемпионат, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдёт этим летом в Бразилии.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020