Соса прошёл медицинское обследование в "Атлетико"
Аргентинский полузащитник Хосе Соса прошёл медицинское обследование в мадридском «Атлетико», информирует испанская пресса. Соса не делал никаких заявлений относительно своего перехода в мадридский клуб, за который он будет выступать в ближайшие шесть месяцев на правах аренды с правом последующего выкупа.
Напомним, что ранее 28-летний капитан харьковского «Металлиста» изъявил желание покинуть Украину и перебраться в более сильный чемпионат, чтобы попасть на чемпионат мира, который пройдёт этим летом в Бразилии.
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