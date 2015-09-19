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«Реймс» — «ПСЖ» — 1:1. Чемпион Франции сыграл вничью во втором туре кряду

«Реймс» — «ПСЖ» — 1:1. Чемпион Франции сыграл вничью во втором туре кряду
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В матче 6-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» сыграл вничью со счётом 1:1 с «Реймсом». Встреча состоялась на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе.

Хозяева открыли счёт за семь минут до окончания основного времени встречи, ворота действующих чемпионов Франции поразил Теосон Сьебатшё. Однако почти сразу же гости сумели отыграться, счёт сравнял Эдинсон Кавани. «ПСЖ», несмотря на вторую кряду ничью в первенстве, продолжает лидировать в