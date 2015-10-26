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Слуцкий назвал шесть матчей ЦСКА, имеющих для него особое значение

Слуцкий назвал шесть матчей ЦСКА, имеющих для него особое значение
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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в 6-летнюю годовщину с момента назначения на пост наставника команды выделил шесть матчей, имеющих для него особое значение. «Армейцы» провели при Слуцком 253 матча и одержали 146 побед, информирует официальный сайт клуба.

3 ноября 2009 года. «Манчестер Юнайтед» — ПФК ЦСКА — 3:3

Вторая официальная игра после назначения Слуцкого состоялась на «Олд Траффорд». «Армейцам» тогда немного не хватило до настоящей сенсации: красно-синие вели со счётом 3:1, но на заключительных минутах пропустили два мяча и сыграли вничью.

16 марта 2010 года. «Севилья» — ПФК ЦСКА — 1:2

Следующий матч в списке Слуцкого — из того же розыгрыша Лиги чемпионов. В середине марта ПФК ЦСКА приехал в Севилью после первой игры, которая состоялась в Москве и завершилась со счётом 1:1. Матч держал в напряжении до последних минут, но завершился удачно и вывел «армейцев» в 1/4 финала в первый и на данный момент единственный раз в истории.

20 ноября 2010 года. ПФК ЦСКА — «Спартак» — 3:1

Первое дерби со «Спартаком», состоявшееся в Химках, стало настоящим триллером: «армейцы» уступали в счёте и в начале второго тайма остались в меньшинстве после удаления Дейвидаса Шембераса, но смогли проявить характер и одержать победу, которая обеспечила серебряные медали в чемпионате и путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

8 декабря 2011 года. «Интер» — ПФК ЦСКА — 1:2

Матч, который во второй раз за три года вывел «армейцев» в плей-офф Лиги чемпионов. Успех в Милане стал по-настоящему историческим: фактически впервые в 2000-х ПФК ЦСКА смог одолеть настоящий европейский гранд, да ещё и на его поле.

12 августа 2012 года. ПФК ЦСКА — «Анжи» — 1:0

Несмотря на то что присутствие данной игры в числе особенных для многих может оказаться сюрпризом, Леонид Викторович без сомнений назвал матч с «Анжи». Перед встречей в Химках «армейцы» потерпели два неприятных поражения от «Амкара» и «Зенита» с одинаковым счётом 1:3, поэтому победа над махачкалинцами имела для ПФК ЦСКА важнейшее значение и положила начало походу за чемпионским титулом.

5 ноября 2014 года. «Манчестер Сити» — ПФК ЦСКА — 1:2

Одну из самых громких побед на европейской арене «армейцы» одержали в ноябре прошлого года. Вырвав ничью в московском матче, отыгравшись со счёта 0:2 с «Манчестер Сити», красно-синие шокировали своих соперников на их поле. Два точных удара Сейду Думбия принесли «армейцам» первую в историю победу на английских полях.

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