Зарплата Дракслера в «ПСЖ» составит € 850 тыс. в месяц

Заработная плата полузащитника Юлиана Дракслера в «ПСЖ» составит € 850 тыс. ежемесячно, сообщает Le Parisien.
По неофициальной информации, столько же в «ПСЖ» получает Эдинсон Кавани. Больше зарплата только у Тьяго Силвы и Анхеля Ди Марии (€ 1 млн).
По данным издания, сумма трансфера составила € 42 млн. Ещё € 6 млн предусмотрены в качестве бонусов.
«Вольфсбург» объявил о переходе Дракслера в «ПСЖ» 24 декабря, контракт хавбека с «ПСЖ» рассчитан на четыре с половиной года.
При этом парижский клуб официально о подписании соглашения с 23-летним игроком ещё не сообщал.
Дракслер перебрался в «Вольфсбург» из «Шальке» в августе 2015 года. В составе «волков» хавбек сыграл 45 матчей, забил восемь голов и отдал 10 голевых передач.