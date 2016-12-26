«Валенсия» готова предложить «МЮ» £ 14 млн за Рохо

«Валенсия» предпримет попытку приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо, сообщает Mirror. По данным источника, спортивный директор «Валенсии» Хесус Гарсия Питарч уже побывал в Англии и провёл переговоры с представителями Рохо. Испанский клуб готов заплатить «МЮ» около £ 14 млн за переход аргентинского защитника.
Трансфер Рохо станет более реальным, если манкунианцы смогут подписать шведского защитника «Бенфики» Виктора Нильссона-Линделофа. Ранее сообщалось, что Линделоф может перейти в английский клуб уже в январе.