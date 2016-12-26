Варди перед началом матча с «Эвертоном» надел маску с изображением самого себя

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди решил присоединиться к акции протеста болельщиков команды, которые перед началом матча с «Эвертоном» в 18-м туре АПЛ надели маски с изображением 29-летнего футболиста. Таким способом поклонники «лис» выразили своё несогласие с решением футбольной ассоциации Англии дисквалифицировать Варди на три тура.
Перед началом встречи с «Эвертоном» Варди, расположившийся на трибуне вместе с другими футболистами «Лестера», не попавшими в заявку, надел маску со своим изображением.