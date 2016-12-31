Брэдли: руководство «Суонси» забыло обо всех договорённостях

Американский тренер Боб Брэдли прокомментировал своё увольнение с поста наставника «Суонси Сити» и подверг критике действия руководства «лебедей».
«Мы знали, что команде нужно улучшать игру, работать и двигаться вперёд поступательно, также речь шла об усилении состава в зимнее трансферное окно. Я разочарован тем, что все договоренности были забыты. Я считаю, что руководство поддалось мнению болельщиков, ему не хватило сил защитить свои идеи. Чтобы иметь шанс на успех, нужно быть сильным и верить в себя», — цитирует Брэдли ESPN FC.
Брэдли возглавил «Суонси Сити» 4 октября, сменив на этой должности Франческо Гвидолина, и провёл у руля клуба 11 матчей.