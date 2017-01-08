«Ливерпуль» не смог победить «Плимут» из четвёртого дивизиона в Кубке Англии

«Ливерпуль» и клуб «Плимут Аргайл», занимающий второе место во второй лиге (четвёртый дивизион чемпионата страны), сыграли вничью в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0.
В первом тайме подавляющее территориальное преимущество было у хозяев. «Ливерпуль» много времени провёл в атаке, но по-настоящему голевых моментов было немного. После перерыва рисунок игры не изменился: «Плимут» глубоко оборонялся и сумел отстоять ничью.
Командам предстоит переигровка, по итогам которой определится, кто выйдет в 1/16 финала Кубка Англии.