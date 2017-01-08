Игрок «Плимута»: увидев состав «Ливерпуля», подумали, что можем пройти дальше

Полузащитник «Плимут Аргайл» Грэм Кери поделился впечатлениями от матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 0:0. «Ливерпуль» выставил на матч с «Плимутом» самый молодой состав в истории клуба.
«Когда мы увидели состав „Ливерпуля“, подумали, что можем пройти в следующий раунд. Мы показали хороший футбол и заслуженно сыграли вничью. Это большое событие для наших болельщиков, большое событие для нас. Уже не могу дождаться переигровки», — цитирует Кери BBC.