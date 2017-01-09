Марио Гомес: хочу и должен забивать больше

Нападающий «Вольфсбурга» Марио Гомес считает, что может и должен во втором круге чемпионата Германии действовать продуктивнее у ворот соперников.
«Я знаю, что важно для команды. Я хочу и должен забивать больше. То количество голов, которые я забил в первом круге, меня не устраивает», — приводит слова Гомеса интернет-портал Goal.
По итогам 16 туров чемпионата Германии Гомес принял участие в 15 матчах, став автором четырёх голов. Сама команда набрала 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги.