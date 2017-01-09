Роджерс: я покупаю Куасси из «Краснодара» для основы «Селтика»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эбуэ Куасси.
«Сделка ещё не завершена, но мы надеемся, что это произойдёт очень скоро. Эбуэ может играть за основной состав уже сейчас, ему просто нужно немного времени, чтобы адаптироваться. Но я покупаю его, как человека, который сразу попадёт в первую команду и будет играть.
Во-первых, он играет с высокой интенсивностью, он агрессивен, он хорош в прессинге и здорово подкован тактически для молодого игрока. Кроме того, Куасси обладает серьёзной техникой и у него есть большой потенциал для улучшения», — сказал Роджерс в интервью The National.