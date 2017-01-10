Гранквист выбрал Ибрагимовича лучшим игроком года, Раньери — лучшим тренером

Защитник «Краснодара» и сборной Швеции Андреас Гранквист поставил соотечественника Златана Ибрагимовича на первое место в голосовании за звание лучшего игрока 2016 года по версии ФИФА. Вслед за ним Гранквист расположил нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который в итоге и стал обладателем трофея. Третье место защитник «Краснодара» отдал ещё одному игроку «Реала» — валлийскому полузащитнику Гарету Бэйлу.
Лучшим тренером минувшего года по версии Гранквиста стал наставник «Лестер Сити» Клаудио Раньери, который и стал обладателем награды. На второе место игрок «Краснодара» поставил Юргена Клоппа («Ливерпуль»), на третье — Криса Коулмана (сборная Уэльса).