«Уфа» отправится на первый кипрский сбор в составе 22 игроков

9-10 января в центре спортивной медицины НАКФФ в Москве футболисты «Уфы» прошли предсезонное медицинское обследование.
«Все футболисты вернулись в хорошем функциональном состоянии. В период отпуска они выполняли данные им занятия, направленные на поддержание физической формы. Сегодня мы сдавали традиционные тесты на беговой дорожке и велотренажёре. Эти процедуры предусматривают высокую нагрузку, футболисты выполнили её в максимальном объёме, так что все готовы приступить к работе без ограничений», — цитирует врача команды Ильшата Жданова пресс-служба клуба.
11 января уфимская команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году, который пройдёт с 11 по 22 января на Кипре, в следующем составе:
голкиперы: Гиорги Шелия, Михаил Бородько, Глеб Ефимов;
защитники: Александр Филин, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Александр Сухов, Игорь Дивеев;
полузащитники: Иван Пауревич, Азамат Засеев, Ондржей Ванек, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Николай Сафрониди, Андрей Батютин, Игорь Безденежных, Иван Обляков;
нападающие: Кеинде Фатай, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов.