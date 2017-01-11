Источник: «Реал» готов заплатить за Дибалу € 105 млн

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет видеть в мадридской команде нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу и готов заплатить за аргентинского форварда € 105 млн, сообщает Sport.es. По данным источника, зарплата 23-летнего игрока в случае перехода в «Королевский клуб» составит € 10 млн в год.
В случае приобретения Дибалы «Реал» продаст нападающего Альваро Морату, чтобы, по крайней мере, частично компенсировать расходы на трансфер аргентинца.
Ранее сообщалось об интересе к Дибале со стороны «Барселоны». «Ювентус» в свою очередь не намерен расставаться с игроком, контракт которого истекает летом 2020 года.