Агент: «Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова

«Зенит» проявляет интерес к воспитаннику московского «Локомотива» Виталию Лысцову, который принадлежит «Бенфике», но выступает на правах аренды за «Тонделу». Агент 21-летнего защитника Игорь Тимофеев подтвердил, что клубы проведут переговоры о возможном трансфере.
«Зенит» отправил запрос в «Бенфику» по переходу Лысцова, дальше всё будет зависеть от переговоров», — приводит слова Тимофеева «Спорт день за днём».
Источник отмечает, что переговоры не будут простыми. «Бенфика», скорее всего, не согласится отпустить игрока за маленькие деньги и попросит больше указанной стоимости (по данным transfermarkt.de стоимость Лысцова составляет € 500 тыс.). Сам россиянин не против перейти в более серьёзный клуб.
В этом сезоне Лысцов провёл за «Тонделу» пять матчей и забил один мяч. Его контракт с «Бенфикой» действует до лета 2020 года.