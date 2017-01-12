Игнатьев: повозиться с мячом ещё успеем, сейчас главное добавить физически

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился впечатлениями от тренировок на первом подготовительном сборе. В настоящее время «железнодорожники» готовятся к возобновлению сезона в Испании.
«В отпуске тренировался, но не на сто процентов. В любом случае, даже если выполняешь всю программу, на сборе ощущения совсем другие. Первые дни тяжеловато. Занимаемся примерно полтора часа — пока хватает.
Если хорошо работать, усталость всегда будет чувствоваться. Пульс вроде нормальный. В красную зону не залажу. Повозиться с мячом ещё успеем — на втором сборе. Сейчас главное добавить физически», — цитирует Игнатьева пресс-служба «Локомотива».