Пиоли: с таким составом «Интер» способен выиграть любой матч

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Кьево» (3:1) в матче 20-го тура Серии А.
«Все наши игроки провели хороший матч от начала до конца. Наша победа полностью заслужена. Мы показали характер и стремление победить. Команда начинает верить в то, что делает. Конечно, победы придают дополнительную уверенность. Видно, что игроки полностью отдаются на поле. Думаю, что с таким мастеровитым составом мы способны выиграть любой матч.
Тренерская работа состоит в том, чтобы улавливать настроение команды. Мы поговорили с игроками, я спросил, чего нам не хватает, они мне ответили. Мне нравится общаться с игроками. Благодаря этому мы создаём позитивную базу на будущее», — приводит слова Пиоли Football Italia.