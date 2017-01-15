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Пиоли: с таким составом «Интер» способен выиграть любой матч

15 января 2017, воскресенье. 07:47. Футбол
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли прокомментировал победу над «Кьево» (3:1) в матче 20-го тура Серии А.

«Все наши игроки провели хороший матч от начала до конца. Наша победа полностью заслужена. Мы показали характер и стремление победить. Команда начинает верить в то, что делает. Конечно, победы придают дополнительную уверенность. Видно, что игроки полностью отдаются на поле. Думаю, что с таким мастеровитым составом мы способны выиграть любой матч.

Тренерская работа состоит в том, чтобы улавливать настроение команды. Мы поговорили с игроками, я спросил, чего нам не хватает, они мне ответили. Мне нравится общаться с игроками. Благодаря этому мы создаём позитивную базу на будущее», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Интер Кьево Стефано Пиоли
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