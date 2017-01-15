Эдер: впервые за время, что я нахожусь в клубе, у «Интера» есть единая команда

Форвард «Интера» Эдер поделился впечатлениями от победы над «Кьево» в матче 20-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:1. Нерадзурри одержали пятую победу в турнире подряд.
«Впервые за то время, что я нахожусь в клубе, у „Интера“ есть единая команда, которая работает в едином порыве ради общей цели. Мы хотим попасть в Лигу чемпионов и убеждены, что сможем сделать это вместе. Я считаю, что поворотным моментом стало то, что тренер заставил всех нас чувствовать себя важными. Я вижу единую команду, отдающую себя на 110 %, а это очень важно», — сказал Эдер в эфире Sky Sport Italia.