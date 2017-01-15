Маротта: не вижу никаких причин для ухода Аллегри из «Ювентуса»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта опроверг слухи, согласно которым главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри может возглавить «Арсенал» ближайшим летом.
«Это его третий год с нами, и я думаю, что работать в одном клубе дольше 3-4 лет более чем возможно для хорошего тренера. Я не понимаю этого постоянного желания менять клубы.
Есть и другие тренеры, чьи контракты истекают в скором времени, но никто о них почему-то не говорит. Аллегри — отличный тактик, не вижу никаких причин для его ухода», — сказал Маротта в эфире Mediaset Premium.