«Манчестер Сити» заплатил рекордную сумму за 13-летнего защитника «Саутенда»

«Манчестер Сити» подписал контракт с 13-летним защитником Финли Бёрнсом, выступавшим за клуб Первой лиги Англии «Саутенд Юнайтед». Сумма сделки составила £ 175 тысяч, но в будущем может возрасти до £ 250 тысяч, если Бёрнс будет успешно выступать за юношескую команду «горожан», сообщает Daily Mail. Это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.
Помимо «Манчестер Сити», на футболиста также претендовали «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». Однако Бёрнс вместе с семьей выбрал «горожан», так как его впечатлила материальная база академии клуба.