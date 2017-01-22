«Урал» обыграл лидера чемпионата Румынии в товарищеском матче

В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги «Урал» провёл товарищескую встречу с лидером чемпионата Румынии «Вииторулом». Матч завершился победой российской команды со счётом 1:0.
Единственный мяч на 35-й минуте в составе «Урала» записал на свой счёт Николай Димитров. Отметим, что эта товарищеская встреча стала для россиян сегодня уже второй. Ранее «Урал» со счётом 2:4 уступил действующему чемпиону Румынии клубу «Астра» (2:4).
«Урал» (стартовый состав): Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Фидлер, Димитров, Лунгу, Коробов, Ломакин, Конате.
Контрольный матч.
«Урал» (Россия) — «Вииторул» (Румыния) — 1:0 (1:0)
Гол: Димитров, 35 (1:0).