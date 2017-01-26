Агент Бергстрёма: Эмиль перешёл из «Рубина» в «Грассхоппер»? Пока ничего не ясно

Агент Стефан Петтерссон, который представляет интересы защитника «Рубина» Эмиля Бергстрёма, прокомментировал информацию казанского клуба о том, что игрок перешёл в «Грассхоппер» на правах аренды. По его словам, договорённость о переходе игрока в швейцарский клуб на данный момент ещё не достигнута.
«Пока точно ничего не ясно. Я не могу ничего сказать по этому поводу. Вам лучше обратиться к руководству «Рубина», — сказал Петтерссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Ранее пресс-служба «Рубина» подтвердила информацию о переходе игрока в «Грассхоппер». Сообщалось, что Эмиль заключил арендное соглашение со швейцарцами до конца сезона-2017/18. Соответствующая новость появлялась и на официальном сайте казанцев, но позже была удалена.
В «Рубин» шведский защитник перешёл в феврале 2016 года из «Юргордена». На счету Бергстрёма 4 матча в российской Премьер-Лиге (3 в основном составе) и 1 результативный пас. Его контракт с «Рубином» действует до лета 2019 года.