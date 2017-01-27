«Боруссия» Д расстанется с Обамейянгом, если получит интересное предложение

Руководство дортмундской «Боруссии» будет готово выставить нападающего Пьера-Эмерика Обамейянга на трансфер, если получит интересное предложение. Об этом заявил исполнительный директор немецкого клуба Ханс-Йоахим Ватцке.
«Мы всегда говорили, что будем рассматривать предложения по Обамейянгу, если они будут привлекательными для нас. Тогда мы будем обсуждать с футболистом этот вопрос», — приводит слова Ватцке Bild.
Ранее Обамейянг неоднократно говорил, что мечтает когда-нибудь играть за мадридский «Реал». Испанские СМИ в свою очередь сообщали, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не заинтересован в услугах этого игрока.