Витсель: нам в Китае повезло — мы будем отмечать Новый год дважды

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», поблагодарил петербургскую команду за поздравление с китайским Новым годом. Сегодня поздравления в адрес китайских болельщиков «Зенита», а также Халка, Витселя, Андре Виллаш-Боаша и его тренерского штаба от имени клуба отправили футболисты сине-бело-голубых Александр Кокорин, Доменико Кришито и Данни.
«Привет, парни! Огромное спасибо за поздравление с Новым годом. Нам повезло — мы будем отмечать его дважды. Больше спасибо и привет из Китая. Ещё раз спасибо. Наслаждайтесь!» — приводит слова Витселя клубное телевидение.