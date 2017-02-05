Кирьяков: в дебютном матче Расич почти выпал из игры, а сегодня сильно прибавил

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями от победы над боснийским «Радником» (1:0).
«Игра проходила динамично, на хороших скоростях, интенсивность была приличная. Мы требовали от игроков быстро обращаться с мячом, резко менять акцент атаки. Эпизоды были неплохие. В обороне не допускали ошибок, кроме стандартов у соперников не было шансов забить, а в атаке кроме гола мы имели несколько почти стопроцентных моментов. Забей второй гол, и концовка могла бы не быть такой нервозной. Потихоньку игроки набирают форму, близки к оптимальной.
Сегодня мы сознательно дали многим футболистам сыграть 90 минут. Практически все выдержали высокий темп матча, особенно в первом тайме. Федерико Расич выглядит неплохо. В своём первом матче он старался, но почти выпал из игры, а сейчас получил нагрузку и значительно прибавил. Работа фактурного форварда — нагнетать в штрафной площади, зарабатывать стандарты, выигрывать верховые дуэли. Именно этого мы ждём от Расича», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.