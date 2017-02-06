Тренер «Зенита» по физподготовке ожидает большего от кондиций Шатова

Тренер «Зенита» по физподготовке Карло Николини признался, что ожидает большего от физического состояния полузащитника Олега Шатова.
«Честно говоря, я бы не стал говорить о ком-то одном — мы следим за всеми футболистами и знаем, кто в какой форме находится в данный момент. Повторюсь, в целом команда в очень хорошем состоянии. Я ожидаю чуть большего от некоторых игроков. Например, Дзюба, сильный и высокий, игрокам его телосложения требуется чуть больше времени, чем остальным, но он уже в хорошей форме. Ожидаю большего от физического состояния Шатова. Не могу сказать, что кто-то лучше или хуже остальных. Мы следим за всеми ежедневно и видим, как растёт уровень подготовки команды изо дня в день.
Вторая часть сезона начинается со сложных матчей. «Андерлехт» находится в хорошей форме, поскольку играет без перерыва. Затем мы едем в Москву к ЦСКА, и это тоже будет непросто. Думаю, мы будем к этому готовы. У нас есть хороший шанс, чтобы добиться лучших результатов, чем в первой части сезона. Мы работали на сборах со всеми футболистами, никто не выпадал из-за пауз на матчи сборных. В первой части сезона у нас было несколько сложных игр, несколько ничьих, потому что футболисты не проводили подготовку вместе. Этой зимой мы тренируемся всей командой, и это позволит быть полностью готовыми к играм с «Андерлехтом» и второй части сезона», — цитирует Николини сайт «Зенита».