Куртуа: прежде всего мне нужно прибавлять в игре в короткий пас

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа отметил требовательность наставника синих Антонио Конте и признался, что хочет прибавить в игре в мелкий пас.
«Хорошо, когда у вас есть тренер, который многого требует. Каждую неделю приходится показывать свой максимум — именно это и делает вас чемпионом. Если тренер не отличается требовательностью, игроки могут начать беречь себя и, как следствие, не досчитаться очков.
Я хочу стать лучше, достичь более высокого уровня. Думаю, я нахожусь на очень хорошем уровне, но знаю, что могу прибавить. В Бельгии я много играл в короткий пас, но в „Атлетико“ тренеры просили сразу выносить мяч вперёд, и этот навык у меня немного просел. Думаю, именно в этом компоненте мне нужно прибавлять в первую очередь», — цитирует Куртуа Sky Sports.